Индия закупает израильские пулемёты Negev NG7

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Индия закупает 16,479 пулемётов "Негев" NG7

19.03.20 МО Индии официально сообщило, что израильская компания IWI поставит 16,479 пулемётов "Негев" NG7 (калибра 7.62, под патрон 7.62×51 mm NATO) для ВС Индии. Стоимость сделки - 117 млн долларов. Все пулемёты будут выпущены в Израиле в течении 2 лет. В Индии новый пулемёт придёт на смену ПКМ (под патрон 7.62x54R).

IWI выиграла тендер, длившийся полтора года и включавший несколько этапов сравнительных испытаний. Конкурентами IWI была болгарская компания Arsenal (по-видимому речь идёт о пулемётах серии Arsenal MG, MG-M1, MG-M1S и MG-1M - местные варианты пулемёта ПК) и южнокорейская S&T Motiv (по-видимому речь о пулемёте К12). Кстати, Индия выпускает по лицензии бельгийский пулемёт FN MAG 58, под обозначением MG 2A1.

"Негев" NG7 был разработан IWI в 2012 г., на базе 5.56-мм "Негев". NG в названии обозначают ‘Next Generation’, цифра 7 подчёркивает калибр. Имеет ствол длиной 508 мм (20 дюймов), может вести как автоматический, так и одиночный огонь. Имеется также вариант для сил спецназначения (Negev NG-7 SF) со стволом длиной 420 мм (16.5 дюймов). Питание - от лент на 100 или 125 патронов. Пулемёт состоит на вооружении АОИ, Вьетнам и Филиппин.

IWI заранее вела подготовку к производству для Индии, включая модернизацию производственных линий. Несмотря на эпидемию коронавируса, производство на заводе компании продолжается, с учётом требований минздрава Израиля. Компания сообщает, что кроме нового контракта для Индии, продолжается производство вооружений для АОИ и гражданского рынка США. На IWI надеются, что успех в Индии послужит двигателем для других подобных сделок в разных странах мира.

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