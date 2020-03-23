Американский гиперзвуковой глайдер сдал экзамен

Соединённые Штаты успешно развивают свою программу по созданию гиперзвукового вооружения. Вчера, 20 марта, пресс-служба Минобороны США сообщила о том, что опытный образец был успешно запущен с Тихоокеанского ракетного полигона в Кауаи, штат Гавайи.

«Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) успешно запущен и поразил намеченную цель с гиперзвуковой скоростью», — сообщили в пресс-службе Минобороны США.

Пуск ракеты с гиперзвуковым глиссирующим боевым блоком

«Этот тест основан на успехе, которого мы достигли в эксперименте Flight Experiment 1 в октябре 2017 года, когда наш C-HGB достиг устойчивого гиперзвукового скольжения на целевой дистанции», — рассказал вице-адмирал Джон Вулф, руководитель программ стратегических систем ВМФ.

По словам Вулфа, в ходе тестирования система подверглась дополнительным нагрузкам и «смогла справиться с ними благодаря феноменальному опыту первоклассной команды людей из правительственных, промышленных и научных кругов». Следующим этапом испытаний будет тестирование на «способность к гиперзвуковому удару».

В рамках программы C-HGB Минобороны США разрабатывает универсальный гиперзвуковой глайдер, который после серии испытаний сможет быть интегрирован на различные носители. Армия намерена вооружиться перспективными ракетами к середине 2020-х годов, ВМФ США планируют развернуть корабельные ракеты в 2023 году, а ракеты подводного базирования – годом позже. ВВС США планируют представить свою ракету воздушного базирования уже в следующем году.