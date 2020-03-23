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Российская газета

Советская подлодка К-314 вспорола авианосец Kitty Hawk 36 лет назад

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Источник изображения: U.S. Navy/wikipedia.org

В начале марта 1984 года в Японском море появилась группировка 7-го флота США. Главной ударной силой на учениях Team Spirit-84 был авианосец USS Kitty Hawk, на борту которого находилось 80 самолетов и вертолетов. Присматривать за ним была направлена атомная подводная лодка К-314 проекта 671 "Ерш", но маневры завершились неожиданно - советская субмарина вспорола авианосец.

Вначале события развивались по стандартному сценарию. 10 марта 1984 года по приказу командира 26-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота контр-адмирала Алексея Белоусова К-314 под командованием капитана 2-го ранга Владимира Евсеенко, загруженная по боевому варианту, вышла с базы и отправилась к группировке кораблей США.

А затем произошли события, которые американские и советские военные трактуют по разному. Капитан Владимир Евсеенко утверждал, что К-314 незаметно пробралась внутрь ордера, что сродни условному уничтожению не только Kitty Hawk, но и еще нескольких кораблей. Американцы заявляли, что практически сразу засекли К-314 и несколько раз отработали условную атаку по субмарине. Причем авианосец для обмана гидроакустиков К-314 несколько раз применял нестандартную схему пуска винтов.

Игрища закончились печально. 21 марта К-314 всплыла на перископную глубину для очередного сеанса связи и командир увидел: авианосец полным ходом идет на встречу подлодке. Срочное погружение не позволило избежать столкновения. Удар пришелся в район цистерн с авиационным керосином. Гребной винт подлодки проделал дыру ниже ватерлинии размером около четырех квадратных метров.

После удара советской подлодке пришлось всплыть на поверхность и дождаться подхода спасательного судна "Егорлык", который отбуксировал субмарину на базу. Авианосец своим ходом ушел на Филиппины.

Американская сторона возложила вину за произошедшее на командира советской подводной лодки. Тем не менее своей должности лишился начальник противолодочной обороны 7-го флота США, а Владимир Евсеенко продолжил службу и получил звание капитана 1-го ранга. В 1989 году К-314 была выведена из состава ВМФ, а американский авианосец завершил свою службу в 2009 году.


Николай Грищенко

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США
Филиппины
Япония
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Авианосец
Военные учения
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