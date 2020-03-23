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ТАСС

Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС

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Фото: НПО "Андроидная техника"
Фото: НПО "Андроидная техника".

Анализ, проведенный НПО "Андроидная техника", показал, что робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Москвич/. Антропоморфный робот, аналогичный "Федору", больше нужен для окололунной станции, чем для МКС, показывает анализ, проведенный НПО "Андроидная техника".

"В результате анализа и общения с космонавтами видим, что робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты. Он [робот] в большей степени необходим для работы в условиях окололунной базы, которая будет редко посещаемой", - рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия.

В организации подчеркнули, что робот может использоваться и на Международной космической станции, но только в рамках испытаний. Сейчас предприятие анализирует работу робота "Федора", который в августе 2019 года побывал на МКС и выполнил ряд задач под управлением космонавта Александра Скворцова и контролем его коллеги Алексея Овчинина.

"Было много замечаний по костюму управления и тому, как он [Скворцов] видит подход к этому устройству и работе", - пояснили в НПО "Андроидная техника". В то же время космонавт посчитал удачной длившуюся три месяца работу над костюмом для управления роботом, утверждает предприятие.

В августе 2019 года на МКС был доставлен антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850), созданный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. На станции российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов, во время которых Скворцов управлял роботом с помощью костюма-аватара, а Овчинин контролировал процесс и взаимодействовал с андроидом. "Федор" работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Сейчас НПО "Андроидная техника" среди прочих разрабатывает робота проекта "Испытатель", который будет управлять космическим кораблем "Орел" во время его первых двух полетов. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС отметил, что андроид "будет нажимать на кнопки", то есть механически взаимодействовать с органами управления кораблем.

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2 комментария
№1
23.03.2020 07:34
Цитата, q
будет управлять космическим кораблем "Орел" во время его первых двух полетов.
Это - перспективное направление. Не рисковать людьми на испытаниях. И не только в космическом деле, но и везде, где испытывается новая техника и для испытателя может возникнуть опасность.
+1
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№2
23.03.2020 09:16
ПРо МКС говорили, что будет наружный подсобный робот - напарник, который сможет что то подержать, зафиксировать, нажать (он сам может жестче фиксироваться на корпусе, что позволяет прилагать большие усилия в невесомости) и т.п., чтобы освободить руки космонавта. Внутри станции он не так полезен.
0
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