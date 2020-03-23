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Интерфакс-АВН

Три российских БДК провели стрельбы в Черном море

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Цезарь Куников
Большой десантный корабль «Цезарь Куников».
Источник изображения: www.korabli.eu

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи больших десантных кораблей (БДК) "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям на морских полигонах Черного моря, сообщил Черноморский флот.

"Экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим огневые точки и пункты управления противодесантной обороны, а затем отработали действия по отражению средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Цезарь Куников
Проекты
ЧФ
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