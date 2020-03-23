Войти
Военное обозрение

Армию маршала Хафтара обвинили в новой попытке взять Триполи

235
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Из Ливии пришли сообщения об очередной попытке сил маршала Халифы Хафтара взять столицу страны, Триполи, под свой полный контроль. Напомним, что несколькими днями ранее один из генералов армии Хафтара заявил, что они контролируют «уже 99 процентов территории Ливии». В правительстве страны, возглавляемом Файезом Сарраджем, эти слова назвали «крайне далёкими от действительности».

Турецкие СМИ сообщают, что войска Хафтара предприняли попытку наступления на юге Триполи. Предварительно они нанесли артиллерийский удар по укреплениям правительственных войск страны. При этом на турецких каналах утверждается, что обстрел вёлся беспорядочно, «а потому пострадали гражданские лица».

В правительстве Сарраджа заявили, что силы Хафтара якобы обстреляли школы и другие гражданские объекты.

Пресс-служба Минздрава Ливии:

В результате удара, нанесённого по Старому городу в центре Триполи, было ранено гражданское лицо.

По другим данным, ранены – двое: женщина и её ребёнок.

При этом в администрации Сарраджа говорят, что «попытка наступления Хафтара провалилась».

Европейские СМИ пишут о том, что подразделения маршала Хафтара нанесли ракетный удар, «повредив объекты культурного наследия, относящиеся к 6 веку до нашей эры». Странно, что когда Триполи бомбили натовские самолёты, в СМИ Евросоюза никто об объектах культурного наследия не вспоминал.

Тем временем у самого Хафтара говорят о том, что Турция продолжает переброску своих наёмников и бойцов сил специальных операций в Триполи, что нарушает действующие соглашения о перемирии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
27.01.2020
Что показала военная тревога - 2020: итоги американо-иранского новогоднего обмена ударами (Carnegie Moscow Center, Россия)
22.01.2020
Ливийская шахматная доска
28.08.2019
"Незаконное соглашение": кто в Венесуэле не дружит с Россией
16.04.2019
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
28.01.2019
"Рособоронэкспорт": кризис в Венесуэле не помешает наладить там сборку автоматов АК-103
12.07.2016
Посол в РФ: Ливан нуждается в российском оружии для борьбы с терроризмом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:07
  • 15
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой