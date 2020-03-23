Армию маршала Хафтара обвинили в новой попытке взять Триполи

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Из Ливии пришли сообщения об очередной попытке сил маршала Халифы Хафтара взять столицу страны, Триполи, под свой полный контроль. Напомним, что несколькими днями ранее один из генералов армии Хафтара заявил, что они контролируют «уже 99 процентов территории Ливии». В правительстве страны, возглавляемом Файезом Сарраджем, эти слова назвали «крайне далёкими от действительности».

Турецкие СМИ сообщают, что войска Хафтара предприняли попытку наступления на юге Триполи. Предварительно они нанесли артиллерийский удар по укреплениям правительственных войск страны. При этом на турецких каналах утверждается, что обстрел вёлся беспорядочно, «а потому пострадали гражданские лица».

В правительстве Сарраджа заявили, что силы Хафтара якобы обстреляли школы и другие гражданские объекты.

Пресс-служба Минздрава Ливии:

В результате удара, нанесённого по Старому городу в центре Триполи, было ранено гражданское лицо.

По другим данным, ранены – двое: женщина и её ребёнок.

При этом в администрации Сарраджа говорят, что «попытка наступления Хафтара провалилась».

Европейские СМИ пишут о том, что подразделения маршала Хафтара нанесли ракетный удар, «повредив объекты культурного наследия, относящиеся к 6 веку до нашей эры». Странно, что когда Триполи бомбили натовские самолёты, в СМИ Евросоюза никто об объектах культурного наследия не вспоминал.

Тем временем у самого Хафтара говорят о том, что Турция продолжает переброску своих наёмников и бойцов сил специальных операций в Триполи, что нарушает действующие соглашения о перемирии.