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Япония решила проблему сгоревшего российского АС-31 «Лошарик»

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Японским специалистам удалось решить проблему, из-за которой случился пожар внутри российской атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик», пишет «Военно-промышленный курьер».

Таким образом в публикации газеты отреагировали на сдачу в эксплуатацию первой в мире неатомной подводной лодки (НАПЛ) Oryu («Возрождающийся дракон») серии Soryu («Голубой дракон»), оснащенной литий-ионными аккумуляторными батареями. Церемония состоялась в Кобе на верфи судостроительного завода Kobe Shipyard & Machinery Works корпорации Mitsubishi Heavy Industries.

«Это прорыв в создании эффективных силовых установок для подводного флота», — пишет издание. Там же отмечается, что аналогичные работы ведутся в России, однако для экипажа АС-31 «Лошарик» «последние эксперименты завершились трагически».

«Небезосновательно предположение, что японские конструкторы решили проблему безопасности литий-ионных батарей» —говорится в публикации.

Издание напоминает, что японскую НАПЛ отличает гидроакустическая малошумность, возможность быстрой зарядки и способность долго находиться под водой без всплытия на поверхность.

Согласно официальному сообщению Минобороны России, потерпевшая в июле 2019 года в Баренцевом море аварию атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик», в результате которой погибли 14 подводников, занималась проведением батиметрических измерений.

В том же месяце глава Крыловского государственного научного центра, доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание российскими инженерами воздухонезависимой энергетической установки для НАПЛ сталкивается с физической проблемой утилизации тепла.

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