Российские десантники отработали оборону Крымского побережья

Вертолет Ми-8 на учениях воздушно-десантных войск РФ в Крыму. Полигон Чауда, июль 2019 года.

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения провели оборону побережья в Крыму, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе завершившегося командно-штабного учения с Новороссийским гвардейским десантно-штурмовым горным соединением, командованием Воздушно-десантных войск (ВДВ) было принято решение о переходе к обороне морского побережья на полигоне "Опук" и отразить высадку морского десанта условного противника", - сказали в министерстве.

Десантники при поддержке авиации, артиллерии и танковых подразделений, успешно сдержали все попытки условных незаконных вооруженных формирований проникнуть вглубь своей обороны.

Для уничтожения условного противника на подступах к побережью применялось штатное вооружение танков, артиллерия, стрелковое оружие и гранатометы.

"Подразделения, находясь в обороне, отразили наступление условных незаконных вооруженных формирований и не позволили им высадить морской десант на побережье. Соединение выполнило свою задачу в обороне, получив высокую оценку командования ВДВ", - заявили в Минобороны РФ.

В учении было задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ.

В субботу личный состав частей и подразделения соединения возвратится в пункты постоянной дислокации в Краснодарском и Ставропольском краях, а также