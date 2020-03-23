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Интерфакс-АВН

Всероссийскую конференцию по информбезопасности провели военные в технополисе "Эра"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Вопросы, связанные с импортозамещением при создании защищённых информационных систем, обсудили профильные специалисты на всероссийской научно-практической конференции, которая прошла 19-20 марта в Военном инновационном технополисе (ВИТ) "ЭРА", сообщает Минобороны РФ.

"В ходе дискуссий создание полностью защищенных информационных систем невозможно без полного импортозамещения элементной базы. Именно в этом направлении и необходимо совместно двигаться предприятиям и научным учреждениям. Данная задача реализуема на базе центров технологических компетенций, формируемых в дизайн-центрах микроэлектроники технополиса "ЭРА", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Начальник ВИТ "ЭРА" генерал-лейтенант Владимир Ивановский отметил на конференции, что кибератаки противника могут нанести катастрофический ущерб как национальным Вооружённым силам, так и стране в целом.

"В современном информационном пространстве помимо различных взломов систем безопасности, атак на пользователей сети "Интернет" разворачиваются самые настоящие кибервойны. В случае неспособности отразить кибератаку противника, могут произойти катастрофические последствия самого крупного масштаба как для Вооруженных сил России, так и для всей страны", - сказал Ивановский, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.

В конференции приняли участие представители научно-исследовательских организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, военных и гражданских вузов, а также IT-компании, имеющие наработки в сфере кибербезопасности.

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