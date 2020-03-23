Из военных летчиков в космонавты

Первые военные летчицы начали учебные полеты.

Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков приступили к первым учебным полетам, передает ТАСС.

«Вы успешно сдали экзамены по конструкции и эксплуатации летательного аппарата, выполнили учебно-тренировочные парашютные прыжки, прошли тренажи в кабине самолета. И вот наступил долгожданный первый день полетов. Именно этот день знаменует начало осуществления заветной мечты стать летчиком. Первый полет для курсанта - это не рядовое событие, а целая веха в жизни будущего летчика», - напутствовал курсантов начальник училища генерал-майор Сергей Румянцев.

Девушки выполняют учебные полеты на самолетах L-410 с инструктором. К полетам на данный момент приступили только учащиеся третьего курса, которые обучаются по программам военно-транспортной авиации, остальные девушки начнут проходить учебную практику на аэродромах Краснодарского края позже.

Румянцев также отметил, что через пять лет выпускницы Краснодарского летного училища могут стать космонавтами.

«Ту подготовку, которую нашим девушкам дали, они прошли не хуже, а, может, даже лучше, чем строевые летчики, проходя определенные испытания на центрифуге с перегрузкой 5 g. И они с этой задачей справились очень хорошо. Я так думаю, что в ближайшие 5 лет мы услышим отдельные фамилии наших выпускниц, которые будут в летном отряде космонавтов», - сказал он.