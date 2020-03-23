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Российская газета

Пострадавшие в борьбе с терроризмом военные смогут получить выплаты

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Поправки в закон "О противодействии терроризму" повышают социальные гарантии военнослужащих. Боец, пострадавший в ходе контртеррористической операции, сможет претендовать на две выплаты, вместо одной.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, новая норма устраняет существовавшую несправедливость. До того, согласно действовавшим нормам, военнослужащие, пострадавшие в ходе антитеррористических операций, могли получать только один вид единовременной компенсации, выбирая из двух: либо пособие вследствие инвалидности, либо несколько окладов из-за увольнения со службы.

"В соответствии с законом "О противодействии терроризму" человеку, принимавшему участие в боевых действиях по борьбе с терроризмом и получившему увечья, повлекшие за собой наступление инвалидности, выплачивается единовременное пособие в размере трехсот тысяч рублей, - говорит Владимир Груздев. - При этом военнослужащий при увольнении с военной службы вследствие такого ранения имеет также право на единовременное пособие в размере нескольких окладов. Однако согласно действовавшим нормам, военнослужащий мог получить только один вид пособия, поэтому ему приходится выбирать. Данное положение было признано Конституционным судом не соответствующим Основному Закону. Принятый закон позволит одному и тому же лицу получить сразу две единовременные выплаты, предусмотренные как законом о противодействии терроризму, так и законом о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат.

Существовавшее ранее положение было признано Конституционным судом не соответствующим Основному Закону. Офицер, дошедший до КС, получил сначала 300 тысяч рублей, но потом, при увольнении со службы, ему было отказано в выплате 2 миллионов, мол, за одну и ту же травму дважды не платят.

Но это было несправедливо, и теперь законодатели исправили положение.


Владислав Куликов

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Страны
Россия
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