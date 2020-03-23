Стратегические ракетоносцы Ту-95МС начали тренировочные полеты к параду Победы

Полет проходил на высоте 400 метров и на скорости 500 километров в час

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России приступили к тренировочным полетам воздушной части парада Победы на Красной площади. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"В Саратовской области на аэродроме Энгельс экипажи самолетов Ту-95МС дальней авиации приступили к практическим тренировкам воздушной части военного парада. В мероприятии было задействовано три стратегических ракетоносца, экипажи которых отработали проход над аэродромом в плотном строевом порядке "клином", - сообщили в военном ведомстве.

Полет проходил на высоте 400 метров и на скорости 500 километров в час. Интервалы и дистанции между самолетами составляли около 50 метров.

"В ходе таких тренировок летчики дальней авиации отрабатывают групповую слетанность, полеты по временным интервалам, развороты в строю, набор высоты и снижение для прохода над полосой", - приводят в министерстве слова командира соединения дальней авиации генерал-майора Олега Пчелы.

В Минобороны напомнили, что кроме Ту-95МС саратовское соединение дальней авиации над Красной площадью представят сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160.