ВМС США испытают дистанционное обновление программного обеспечения кораблей

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Военно-морские силы США запланировали на начало следующего года ряд испытаний новой технологии, позволяющей дистанционно обновлять программное обеспечение кораблей, находящихся в море. Как пишет C4ISRNET, в испытаниях примут участие авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72).

Новая технология дистанционного обновления программного обеспечения подразумевает создание цифрового двойника, т.е. точной виртуальной копии реального корабля. Эта копия позволяет точно оценивать ресурс всех узлов и агрегатов корабля, проводить виртуальные испытания новых системы и программного обеспечения без участия реального корабля. Таким образом реальный корабль может находится в плавании, в то время как новое программное обеспечение будет испытано на его виртуальной копии, после чего уже дистанционно установлено на него, без опасений, что оно сможет дать сбой или зависнуть.

Ранее бортовые компьютеры обновлялись только на базах во время обслуживания и ремонта, проводящихся раз в несколько лет.

Как ранее сообщалось, первым реальным кораблем, получившим виртуального "двойника" стал авианосец "Авраам Линкольн". Следующим станет авианосец "Теодор Рузвельт", для которого уже создается цифровая копия.

Разработчики технологии предполагают, что дистанционное обновление программного обеспечения кораблей позволит устранять программные ошибки и добавлять новые функции программам по мере выхода новых обновлений, а не на военных базах "одним куском" после длительного перерыва из-за нахождения в плавании.