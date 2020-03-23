Войти
Военное обозрение

ВМС США испытают дистанционное обновление программного обеспечения кораблей

272
0
0

Источник изображения: http://www.korabli.eu/

Военно-морские силы США запланировали на начало следующего года ряд испытаний новой технологии, позволяющей дистанционно обновлять программное обеспечение кораблей, находящихся в море. Как пишет C4ISRNET, в испытаниях примут участие авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72).

Новая технология дистанционного обновления программного обеспечения подразумевает создание цифрового двойника, т.е. точной виртуальной копии реального корабля. Эта копия позволяет точно оценивать ресурс всех узлов и агрегатов корабля, проводить виртуальные испытания новых системы и программного обеспечения без участия реального корабля. Таким образом реальный корабль может находится в плавании, в то время как новое программное обеспечение будет испытано на его виртуальной копии, после чего уже дистанционно установлено на него, без опасений, что оно сможет дать сбой или зависнуть.

Ранее бортовые компьютеры обновлялись только на базах во время обслуживания и ремонта, проводящихся раз в несколько лет.

Как ранее сообщалось, первым реальным кораблем, получившим виртуального "двойника" стал авианосец "Авраам Линкольн". Следующим станет авианосец "Теодор Рузвельт", для которого уже создается цифровая копия.

Разработчики технологии предполагают, что дистанционное обновление программного обеспечения кораблей позволит устранять программные ошибки и добавлять новые функции программам по мере выхода новых обновлений, а не на военных базах "одним куском" после длительного перерыва из-за нахождения в плавании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
ИТ
Похожие новости
17.01.2020
Серьезная угроза: в США отказались раскрыть данные о перехвате НЛО
14.08.2019
Спецназ США проверят на "культуру и этику"
08.12.2017
"Удобная морская цель": на что способна авианосная "Королева"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
17.12.2014
Тренажеры: один раз – еще не ас
18.11.2011
Тотальное сокращение расходов Пентагона неизбежно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:07
  • 15
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой