Войти
Российская газета

В Казани совершил полет второй прототип бомбардировщика Ту-22М3М

290
0
0

В Казани впервые поднялся в воздух второй прототип ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Испытания провел Казанский авиационный завод (входит в ОАК).

Как сообщили "Интерфакс" в пресс-службе компании "Туполев", полет позволил оценить взлетно-посадочные характеристики самолета и проверить работу информационно-управляющей системы.

В ближайшее время начнутся испытательные полеты Ту-22М3М.

Напомним, его "старший брат", первый опытный образец, впервые поднялся в небо в конце 2018 года. В настоящий момент известно, что он совершил около 20 полетов в ходе испытаний. Все они прошли успешно.

Модернизированный ракетоносец превосходит своего предшественника - "ветерана" холодной войны Ту22М - как в скорости, так и в дальности полета.

Самолет способен разгоняться свыше 2 тысяч километров в час. А радиус действия, достигающий 6 тысяч километров, может увеличиться до 8 тысяч.


Олег Корякин (Казань)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
Туполев
Похожие новости
16.12.2014
Обретая небо
29.05.2014
КАПО и "Туполев" объединятся к июню
27.03.2014
Разработка ПАК ДА и ремонт стратегических бомбардировщиков ВВС РФ будут приоритетом для "Туполева" и КАПО имени Горбунова их после объединения
08.11.2012
Авиастроение – локомотив промышленности
30.04.2008
Стратегический ракетоносец Ту160. Справка
24.04.2007
Грозный "Туполев" из Казани
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:07
  • 15
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой