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Интерфакс-АВН

Один из крупнейших авиасалонов мира, Фарнборо, отменяется из-за коронавируса

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Авиашоу в Фарнборо
Авиашоу в Фарнборо.
Источник изображения: u-f.ru

Лондон/Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Международный аэрокосмический салон Фарнборо, который должен был состояться в Британии 20-24 июля, отменен, говорится в заявлении организаторов.

"Очень жаль, что нам приходится сообщить, что международное авиашоу Фарнборо-2020, которое должно было состояться в июле, отменено", - отмечается в заявлении организаторов.

Они заявили, что это решение принято в интересах здоровья участников выставки, посетителей, подрядчиков и персонала в связи "беспрецедентным влиянием глобальной пандемии коронавируса".

"Мы понимаем, что эта новость станет невероятным разочарованием для всех в международной авиакосмической индустрии, не говоря уже о наших важных участниках выставки, поставщиках и посетителях", - говорится в заявлении.

Организаторы выразили надежду, что салон Фарнборо состоится в 2022 году.

Британский авиасалон "Фарнборо" является одним из крупнейших в мире.

На фоне западных санкций в 2018 году он прошел без участия России. Как сообщалось, организатор салона Society of British Aerospace Companies запретил России выставлять тогда продукцию военного назначения. Позже российская сторона приняла решение не участвовать и в экспозиции гражданской продукции.

В 2014 и в 2016 году Россия сталкивалась с трудностями при участии в авиасалоне в Фарнборо. Шесть лет назад российская делегация не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, в 2016 году "Ростех" и ряд других корпораций из-за санкций повезли на выставку только гражданскую продукцию.

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Страны
Великобритания
Россия
Компании
BAE Systems
Ростех
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