Войти
Интерфакс-АВН

"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел

312
1
+1
Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" запатентовал прицел, исключающий ошибку прицеливания из-за смены угла обзора.

"Новую модель отличает надежность, простота конструкции и работоспособность в условиях повышенных температур и влажности", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс".

Компенсирующая дифракционная решетка в новом голографическом прицеле выполнена на плоской подложке и одновременно исполняет роль коллиматора.

"Это исключает возникновение эффекта параллакса, то есть зрительного изменения положения объекта в зависимости от точки обзора наблюдателя", - сказано в сообщении.

Специалисты Научно-производственного объединения "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) холдинга "Швабе" отмечают, что при относительной простоте конструкции запатентованное изделие сохраняет работоспособность в широком температурном диапазоне от -40 до +60 градусов по Цельсию.

По словам генерального директора НПО ГИПО Виллена Балоева, преимущество голографических прицелов заключается в повышенной надежности и термоустойчивости, а также в отсутствии бликов и лазерного излучения в сторону цели.

"Такие прицелы удобно сопрягаются с приборами ночного видения, которые крепятся на ручное спортивное или другое стрелковое оружие", - отметил Балоев, которого цитирует пресс-служба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Похожие новости
18.11.2019
Россия покажет на Dubai Airshow учебно-боевой самолет Як-130 и гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат
25.12.2017
Новый рынок для российского оружия
13.07.2017
Андрей Клепач: у российской "оборонки" есть, что показать
20.02.2017
Ряд стран заинтересовался БПЛА "Орлан" после его применения в Сирии
17.02.2017
Холдинг "Швабе" поставил более 40 тонн оптического стекла в Индию
11.09.2014
«Швабе» запатентовал объектив для телескопа
1 комментарий
№1
23.03.2020 09:19
Цитата, q
запатентовал прицел, исключающий ошибку прицеливания из-за смены угла обзора.
Коллиматор по определению и есть такой прицел, где отсутствует параллакс. Достигается это тем, что из каждой точки поля зрения идут параллельные лучи изображения прицельного знака. Поэтому при смещении глаза стрелка по полю зрения прицельный знак смещается вслед за глазом и параллакс не возникает.
Такие прицелы массово применили, например, немцы в ВОВ на истребителях, где при маневрировании голова пилота перемещается и параллакс обычных прицелов делал точное прицеливание практически невозможным.
Цитата, q
Компенсирующая дифракционная решетка в новом голографическом прицеле выполнена на плоской подложке и одновременно исполняет роль коллиматора.
Если только это является изобретением. А не сам по себе коллиматорный прицел.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:07
  • 15
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой