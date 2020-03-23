"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" запатентовал прицел, исключающий ошибку прицеливания из-за смены угла обзора.

"Новую модель отличает надежность, простота конструкции и работоспособность в условиях повышенных температур и влажности", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс".

Компенсирующая дифракционная решетка в новом голографическом прицеле выполнена на плоской подложке и одновременно исполняет роль коллиматора.

"Это исключает возникновение эффекта параллакса, то есть зрительного изменения положения объекта в зависимости от точки обзора наблюдателя", - сказано в сообщении.

Специалисты Научно-производственного объединения "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) холдинга "Швабе" отмечают, что при относительной простоте конструкции запатентованное изделие сохраняет работоспособность в широком температурном диапазоне от -40 до +60 градусов по Цельсию.

По словам генерального директора НПО ГИПО Виллена Балоева, преимущество голографических прицелов заключается в повышенной надежности и термоустойчивости, а также в отсутствии бликов и лазерного излучения в сторону цели.

"Такие прицелы удобно сопрягаются с приборами ночного видения, которые крепятся на ручное спортивное или другое стрелковое оружие", - отметил Балоев, которого цитирует пресс-служба.