Второй Ту-22М3М впервые взлетел

Второй опытный глубокомодернизированный ракетоносец Ту-22М3М совершил свой первый полет, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, это произошло сегодня, 20 марта, на аэродроме Казанского авиазавода (КАЗ). Данную информацию агентству подтвердили в пресс-службе «Туполева», заявив, что целью полета стала оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы его информационно-управляющей системы.

В октябре 2019 года агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что первый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М к настоящему времени в рамках заводских испытаний совершил 18 успешных полетов.

Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года в Казани. Выкатка первого ракетоносца-бомбардировщика состоялась в августе того же года.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.