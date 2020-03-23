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Деловая газета "Взгляд"

США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты

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Источник изображения: DARPA

Пентагон доложил об успешном испытании планирующей гиперзвуковой ракеты.

Испытания проводились 19 марта на Гавайях, сообщили в американском военном ведомстве, передает РИА "Новости".

"Министерство обороны успешно испытало гиперзвуковой планирующий блок в ходе летного эксперимента", – отметили в ведомстве.

Видеозапись с испытаниями ракеты опубликована на YouTube-канале Bridget Bosch.

В описании к ролику говорится, что испытания проводились на Тихоокеанском ракетном полигоне, на острове Кауаи, около 22.30 по местному времени.

Ракета с гиперзвуковой скоростью достигла цели и поразила ее.

Напомним, Россия на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в мире в сфере создания гиперзвукового оружия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что сейчас никто, кроме нашей страны, не обладает гиперзвуковым оружием. Более того, в середине февраля сообщалось о десятках российских проектов по гиперзвуку.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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