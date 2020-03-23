Каждой твари по паре

Американские ВВС закупают «боевые кукурузники» А-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine, но не совсем для себя. Вчера, 19 марта, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны США заключило контракты с корпорацией Sierra Nevada и Textron для продолжения своего эксперимента Light Attack (LAE).

В октябре прошлого года программа LAE, ранее известная как OA-X, была перепрофилирована. Если изначально в Минобороны США намеревались получить дешёвую авиацию для собственных ВВС, то сейчас программа рассчитана на поддержку союзных сил. «Мы считаем, что лёгкий штурмовик может помочь нашим союзникам и партнёрам в борьбе с экстремизмом и проведении операций в их границах», — заявил генерал Дэвид Гольдфейн, начальник штаба ВВС США.

Лёгкий штурмовик Embraer A-29 Super Tucano Источник изображения: embraer.com

Embraer A-29 (Super Tucano) — лёгкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолёт, но впоследствии был доработан и стал боевым.

Лёгкий штурмовик AT-6 Wolverine Источник изображения: businessinsider.com

AT-6 Wolverine является продолжением линейки лёгких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан американской компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) на базе учебно-тренировочного самолёта Texan II.