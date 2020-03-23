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Независимое военное обозрение

Дела и проблемы ОПК

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" разработки АО "КБП" в экспозиции IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" разработки АО "КБП" в экспозиции IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Белоусов

В «Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (КВЦ) 19 марта прошло заседание Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ. Собрание специалистов было проведено под председательством начальника управления генерал-майора Андрея Гончарова, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций (ДИМК) МО.

Как заявил генерал, Комиссия МО РФ по инновационным проектам и технологиям в настоящее время «стала действенным инструментом при отборе для дальнейшей реализации предлагаемых предприятиями и организациями промышленности инициативных разработок». Он также отметил повышение эффективности работы Комиссии, о чем свидетельствует увеличение количества инициативных разработок, отобранных для реализации в интересах ВС РФ. За последние три года их общее количество увеличилось почти в 10 раз и составило более 180 разработок.

На заседании были рассмотрены более 15 проектов, выполняемых предприятиями промышленности в инициативном порядке по перспективным направлениям в интересах обороноспособности страны, и было отмечено, что перспективность проектов проанализируют специальные экспертные группы.

«Наибольший интерес экспертов Минобороны России был вызван предложением применения инновационного серосодержащего материала для дорожных покрытий и строительства в районах Крайнего Севера и арктических территорий, а также разработки в области перспективных средств обеспечения боевой деятельности подразделений специального назначения - индивидуальный буксировщик водолаза и адаптивный грузовой контейнер с защитой от избыточного гидростатического давления», - сообщил ДИМК военного ведомства.

Однако в ОПК не все идет так гладко. 17 марта 2020 в Генеральной прокуратуре (ГП) РФ состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры за 2019 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2020 год.

Заседание проходило под председательством президента РФ Владимира Путина. Во вступительной речи президент сказал: «Актуальное и крайне значимое направление вашей работы – противодействие коррупции. Особенно это касается защиты бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, государственных и муниципальных программ, гособоронзаказа.

Конечно, бороться с коррупцией нужно всегда и по всем направлениям, но сегодня – вы это прекрасно понимаете – особенно важно то, что я сейчас назвал, потому что мы выделяем колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития. Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов».

В своем выступлении новый генеральный прокурор Игорь Краснов, который в первый раз участвовал в таком форуме, отметил, что в прошедшем году, во исполнение поручений президента, обеспечивалась законность при расходовании бюджетных средств, выделенных на выполнение оборонных заказов, создание новых образцов военной техники и вооружения. Прокуроры на этом направлении тесно взаимодействовали с Военно-промышленной комиссией, МО, МВД, ФСБ, Росфинмониторингом и с другими ведомствами. В результате проведенных мероприятий удалось укрепить финансовую дисциплину, сократить задолженность предприятий по неисполненным обязательствам и, в конечном итоге, повысить качество продукции военного назначения. За истекший год прокурорами было выявлено более 44 тыс. нарушений закона в сфере ОПК. Одним из наиболее серьезных нарушений является массовое использование предприятиями комплекса контрафактных материалов и комплектующих. В качестве приоритетных направлений деятельности ГП на будущий год была обозначена необходимость решения вопросов по реализации госпрограмм в области импортозамещения и очищения сферы гособоронзаказа от фирм-однодневок.

Военным прокурорам было поручено обеспечение исполнения законов органами военной приемки МО и надлежащую организацию ими контроля за выполнением работ по гособоронзаказу.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Арктика
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
23.03.2020 03:08
Встраивание автопрома в Запад освобождает нам 10 мрлд.дол. самых сложных узлов ВАЗ и ГАЗ с Уралами-Камазами. Их нам они не локализуют, выход один -ВПК. Но привязать всех французов со швейцарцами и чехами на робототехники под это дело. Один раз на 30 лет вместо ежегодного платажа за каждый узел.
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