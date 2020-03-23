Новую военную базу ВМС Украины будут строить в Бердянске

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com/

Министерство обороны и командование Военно-морских сил Украины сообщили о намерении создать в Бердянске новую военно-морскую базу для украинского флота. Об этом сообщает Украинский военный портал.

В военном ведомстве Украины сообщили, что министр обороны Андрей Таран совместно с начальником Генштаба генерал-полковником Русланом Хомчаком и командующим ВМС Украины адмиралом Игорем Воронченко провели рабочую поездку в Запорожскую область, где посетили порт Бердянска. По итогам поездки было принято решение рассматривать Бердянский порт как потенциальное место для размещения базы Военно-морских сил Украины. Как пояснили в Минобороны, перспективы создания военно-морской базы в Бердянске рассматриваются уже длительное время.

Как сообщается, главной задачей новой Азовской военно-морской базы (ВМБ) должна стать гарантия безопасности самого города и прилегающего к нему района, а также контроль Азовского моря. При этом, отметил министр обороны Украины, военная база не будет мешать работе торгового порта и не уменьшит его мощностей.

Напомним, что в декабре прошлого года ВМС украины заявили о формировании нового дивизиона надводных сил в Азовском море, который будет дислоцироваться в Бердянске и Мариуполе. В настоящее время в состав нового формирования входят: поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500); морской буксир "Корец" (A830); артиллерийские катера (МБАК) "Лубны" и "Кременчуг". Планируется наращивание боевого и численного состава формирования за счет введения новых единиц техники.