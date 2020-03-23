У афганских военных лопнули нервы

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Асадулла Халид дал приказ перейти из оборонительного режима в наступательный. По его словам, это связано с высоким уровнем насилия со стороны талибов, передает афганский телеканал 1TV.

Халид также выступил с инициативой прекращения огня в целях борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Накануне в результате талибской диверсии в северной провинции Баглан погибли трое полицейских и еще 8 получили ранения. Кроме того, еще трое стражей порядка были убиты в ходе столкновений с повстанцами в Кундузе.

Как сообщало EADaily, 29 февраля талибы подписали мирное соглашение с США, одним из пунктов которого является начало межафганского диалога. Через несколько дней талибы возобновили атаки и диверсии.