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WarSpot

«Алеут» пошёл в войска

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Источник изображения: warspot.ru

Российская армия вооружилась новым «северным вездеходом». Вчера, 19 марта, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны РФ приняло на вооружение новый двухзвенный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут».

По данным Jane's, первый из 123 заказанных вездеходов был доставлен в войска в мае 2019 года. Информационное агентство ТАСС ещё в декабре 2018 года сообщало о том, что «Алеут» поступил на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Кроме того, в январе текущего года портал defendingrussia.ru сообщил о том, что первые четыре таких машины получит отдельное соединение железнодорожных войск, дислоцированное в Хакасии. Возможно, ранее военным поставлялись предсерийные образцы машин.

Промо-ролик вездехода ГАЗ-3344-20 «АЛЕУТ»

«АЛЕУТ» построен по двухзвенной схеме. Переднее звено представляет собой энергетический модуль, в котором, помимо водителя, могут разместиться ещё 4 человека. Второе звено является пассажирским модулем, который может трансформироваться под различные нужды и вмещает до 15 человек.

Вездеходы «АЛЕУТ» способны ездить по снегу, болотам и преодолевать водные преграды (движение по воде обеспечивается вращением гусениц). По словам разработчиков, управление гусеничной двухзвенной машиной практически ничем не отличается от управления грузовиком. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, что позволяет эксплуатировать её в температурном диапазоне от −50 до +40 С.

ГАЗ-3344-20 — двухзвенный снегоболотоход производства Заволжского завода гусеничных тягачей. Масса машины составляет 8,7 т, грузоподъёмность первого звена — 500 кг, второго — 2 т.

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Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
СФ
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