Вирус службе не помеха: что будет с весенним призывом

Шойгу: весенний призыв из-за коронавируса переноситься не будет

Весенний призыв в России не будет переноситься из-за ситуации с коронавирусом и пройдет в строгом соответствии с федеральным законом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, до сих пор в российских войсках не было зафиксировано ни одного случая заражения. Все необходимые проверки будут проходить и подлежащие призыву новобранцы.

Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в заседании коллегии военного ведомства и рассказал о мерах, которые предпринимаются в российской армии на фоне распространения коронавируса. Весенний призыв переносится или отменяться из-за пандемии не будет. Слова главы Минобороны передает ТАСС.

Призыв будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Он начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. При этом, как отметил министр, большинство призывников будут отправлены в войска только в мае и июне.

На протяжении всего времени работы призыва новобранцев будут тестировать на наличие коронавируса.

«В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», - отметил Шойгу. По его словам, военкоматы и сборные пункты уже получили все необходимые инструкции, а военные медкомиссии усилены специалистами и получают дополнительное оборудование.

Короновирусная инфекция стала главной темой заседания коллегии. Как сообщил Шойгу, в Вооруженных силах России до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заражения этим вирусом. Руководство военного ведомства и Генерального штаба ВС РФ прошло тестирование на коронавирус, и оно показало отрицательный результат.

Среди предпринятых министерством мер безопасности в связи с текущей эпидемиологической ситуацией - прекращение приема иностранных представителей и командирования российских военных делегаций за рубеж, отметил Шойгу. По его словам, Минобороны приостановило спортивные, культурно-досуговые и другие массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей. Как заверил министр, в воинских частях ведется ежедневная термометрия прибывающих туда лиц. К тому же ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов, отметил он.

Оборонное ведомство уже провело специальное учение по борьбе с распространением коронавируса.

Его проходили войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. В ходе маневров военные отработали действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и дезинфекции объектов. Кроме того, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части в целях нормализации эпидемобстановки. Безопасность военнослужащих обеспечивали подразделения военной полиции, уточнил Шойгу.

Кроме того, на заседании коллегии министр обороны поднял вопрос о взаимодействии со странами НАТО. По его словам, они наращивают свое военное присутствие у российских границ на Юго-Западном стратегическом направлении. "Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд стран использует любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи наших границ", - констатировал Шойгу.

Он уточнил, что в прошлом году в Черноморской акватории поочередно несли боевую службу 25 боевых кораблей НАТО, причем у каждого третьего из них на борту были крылатые ракеты.

Как сообщил глава военного ведомства, за минувший год интенсивность воздушной разведки у границ России со стороны Североатлантического альянса увеличилась на 20%. По его данным, с начала 2020 года натовская авиация выполнила более 80 разведывательных полетов вдоль территории РФ.

С прошлой осени самолеты стратегической радиоэлектронной разведки и базовой патрульной авиации, а также беспилотные летательные аппараты патрулируют Черноморскую зону ежедневно, обратил внимание Шойгу.

Министр обороны также предупредил, что российская сторона будет адекватно реагировать на планы Соединенных Штатов и их союзников доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, Вашингтон планирует провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях.

"В Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы", - подчеркнул он.

Шойгу напомнил, что в 2019 году округ получил более 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, а еще свыше 1350 единиц поступит до конца этого года, причем среди них будет 502 новых образца.

"Проведено более тысячи учений, половина из них ночью. Впервые в округе, на территории Еврейской автономной и Амурской областей, организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9,5 тыс. человек", - отметил министр.

Он рассказал, что на этот год его ведомство запланировало около 2 тыс. различных мероприятий боевой подготовки. Девять из них - международные, уточнил Шойгу.

Говоря о совершенствовании группировки войск, он обратил внимание, что в прошлом году ведомство провело 69 организационных мероприятий, сформировало управление смешанной авиационной дивизии и зенитную ракетную бригаду. На этот год, по его словам, запланированы 42 оргмероприятия, самые важные из которых - создание в Приморье мотострелкового и танкового полков.

Отдел "Армия"