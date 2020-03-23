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Onet (Польша): Россия накроет Европу электронным колпаком

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2015". Третий день
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2015". Третий день.
Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство в Калининградской области РЛС нового поколения "Воронеж", способную контролировать воздушное прорстранство в радиусе до 3 тысяч километров, в том числе и пуски ракет с территории Европы, сообщает польское издание Onet.

Первый радар контейнерного типа начал работать в декабре 2019 года в Мордовии, республике, расположенной в 600 км к юго-востоку от Москвы. Вторая РЛС такого типа будет поставлена на дежурство "в краткосрочной перспективе" в Калининградской области.

РЛС контейнерного типа является надгоризонтным радаром с дальностью обзора до 3 тысячи километров. Россия хочет поставить несколько таких радаров, которые должны наблюдать за возможной подготовкой к воздушным или ракетным атакам против Россию.

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Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой