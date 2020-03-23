Star (Турция): производитель F-35 показал кадры, которые разозлят Россию! Удар по С-400 и «Тополь-М»

Американская компания «Локхид Мартин» подготовила видеоролик о своем опыте в авиации. На кадрах видно, как находящиеся в воздухе самолеты производства США атакуют С-400 и «Тополь-М». Турецкое издание полагает, что эта провокация должна разозлить Россию. Как отреагировали российские СМИ?

Американский гигант оборонной отрасли "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) показал видеоролик, в котором взял на прицел российские системы противовоздушной обороны С-400 и межконтинентальный ракетный комплекс, известный как "Тополь-М".

Самая престижная оборонная компания США "Локхид Мартин" подготовила видеоролик о своем опыте в авиации вчера и сегодня. Часть опубликованных кадров должны изрядно разозлить извечного соперника США - Россию.

В большей части подготовленного ролика, хотя открыто об этом не говорится, "роль злодея", по которому наносится удар в симуляции "Локхид Мартин", отведена России.

На кадрах видно, как находящиеся в воздухе самолеты производства "Локхид Мартин" атакуют системы противовоздушной обороны С-400 российского производства и мобильные комплексы межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М".

Российские СМИ: антироссийская риторика позволяет зарабатывать

Российский телеканал, разместивший этот видеоролик на своем сайте, отметил: "На раскрутке будущего конфликта с Россией "Локхид" может продолжать зарабатывать больше, чем любая другая компания. Акции компании буквально взлетели вверх после президентской гонки 2016 года".

Отмечается, что предположения о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году усилили антироссийскую риторику. К тому же в последние годы "Локхид Мартин" подписала исторически крупные контракты с Пентагоном, когда администрация Трампа сместила свой стратегический акцент с терроризма на таких конкурентов, как Россия и Китай.

"Локхид Мартин" занимает первое место в топ-100 крупнейших компаний в сфере оборонной промышленности по версии Defense News.