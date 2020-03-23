Войти
ИноСМИ

Star (Турция): производитель F-35 показал кадры, которые разозлят Россию! Удар по С-400 и «Тополь-М»

379
0
0

Американская компания «Локхид Мартин» подготовила видеоролик о своем опыте в авиации. На кадрах видно, как находящиеся в воздухе самолеты производства США атакуют С-400 и «Тополь-М». Турецкое издание полагает, что эта провокация должна разозлить Россию. Как отреагировали российские СМИ?

Американский гигант оборонной отрасли "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) показал видеоролик, в котором взял на прицел российские системы противовоздушной обороны С-400 и межконтинентальный ракетный комплекс, известный как "Тополь-М".

Самая престижная оборонная компания США "Локхид Мартин" подготовила видеоролик о своем опыте в авиации вчера и сегодня. Часть опубликованных кадров должны изрядно разозлить извечного соперника США - Россию.

В большей части подготовленного ролика, хотя открыто об этом не говорится, "роль злодея", по которому наносится удар в симуляции "Локхид Мартин", отведена России.

На кадрах видно, как находящиеся в воздухе самолеты производства "Локхид Мартин" атакуют системы противовоздушной обороны С-400 российского производства и мобильные комплексы межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М".

Российские СМИ: антироссийская риторика позволяет зарабатывать

Российский телеканал, разместивший этот видеоролик на своем сайте, отметил: "На раскрутке будущего конфликта с Россией "Локхид" может продолжать зарабатывать больше, чем любая другая компания. Акции компании буквально взлетели вверх после президентской гонки 2016 года".

Отмечается, что предположения о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году усилили антироссийскую риторику. К тому же в последние годы "Локхид Мартин" подписала исторически крупные контракты с Пентагоном, когда администрация Трампа сместила свой стратегический акцент с терроризма на таких конкурентов, как Россия и Китай.

"Локхид Мартин" занимает первое место в топ-100 крупнейших компаний в сфере оборонной промышленности по версии Defense News.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
РС-12М2
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
03.06.2019
А С-400 я вам не дам: Москва отказала Ирану?
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
08.08.2018
Знакомство со взломом: через Tinder утекли данные о новом истребителе
25.04.2018
Российские С-300 и С-400: грозные убийцы или переоцененные пустышки?
16.03.2017
США ведут кампанию по дискредитации российских дальнобойных систем ПВО-ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:07
  • 15
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой