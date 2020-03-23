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Военное обозрение

Грузинская армия с 21 марта переходит на казарменное положение

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Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Грузии

Армию Грузии переведут на казарменное положение. Эта мера вызвана ростом заболеваемости COVID-19 в стране.

Такое сообщение сделал грузинский министр обороны Ираклий Грибашвили в Facebook.

Чтобы исключить попадание коронавируса на территорию военных баз, военнослужащим запретят покидать расположение воинских частей. При этом министр заверил, что во время своего вынужденного нахождения на казарменном положении грузинские военные будут обеспечены всем, что им может понадобиться.

Объявляя эту меру, Грибашвили подчеркнул ее важность и необходимость:

Мой, как министра обороны Грузии, главнейший приоритет — это защита наших солдат и членов их семей. По этой причине мы приняли решение, и с 21 марта, в целях предотвращения распространения коронавируса, Силы обороны Грузии переходят на казарменное положение.

Он также напомнил, что в отношении сотрудников Минобороны Грузии ограничительные меры были приняты еще 12 марта. С этого дня многие их них выполняют свои обязанности в удаленном режиме. Помимо этого, временно запретили выходить на работу лицам, побывавшим недавно за границей, а также общавшимся с иностранцами или пациентами с подозрением на коронавирус, находящимися в самоизоляции.

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Страны
Грузия
Ирак
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