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Российская газета

Неизвестная боевая платформа замечена в Китае

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Источник изображения: rg.ru

Боевая машина неизвестной модели и предназначения замечена на одной из автомобильных магистралей Китайской Народной Республики.

Ее фотография появилась в социальных сетях и привлекла большое внимание пользователей. Никаких технических характеристик и подробностей не приводится.

Как обычно бывает в КНР, сразу же следом стали появляться изображения с дорисованными орудийными башнями, в том числе самого фантастического вида, например, с диковинными электромагнитными пушками.

Можно предположить, что это новое специальное корпусное шасси с колесной формулой 8х8, предназначенное для монтажа различного вооружения, радиолокационных станций и другого военного оборудования.

Вероятно, уже скоро мы увидим эту разработку с уставленными на ней ракетными комплексами противовоздушной обороны.

Возможно, на этой платформе будут испытаны варианты с боевыми модулями от 76-мм колесных зенитных самоходок JRVG-1 и SA-2, а также от 30-мм семиствольной LD-2000.

Как отмечают военные эксперты, данная новинка конструктивно очень напоминает российские и белорусские образцы. Так, на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" был впервые продемонстрирован вариант "Тор-М2" на машине Брянского автомобильного завода.

Также в минувшем году на Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2019 белорусские производители представили четырехосный МЗКТ-692250, предназначенный для ЗРК "Бук-МБ3К".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
МЗКТ-6922
С-75
Проекты
АРМИ-20XX
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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1 комментарий
№1
23.03.2020 09:34
Похож на авиационный тягач...
+1
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