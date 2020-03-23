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Интерфакс-АВН

"Туполев" поднял в воздух опытный образец модернизированного ракетоносца Ту-22М3М

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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Казань. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Впервые поднялся в воздух второй опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе "Туполева".

Самолёт взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода (филиал "Туполева", входит в ОАК).

"Целью полёта была оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы управления второго образца. К испытательным полётам на Ту-22М3М "Туполев" приступит в ближайшее время", - сказали в пресс-службе. Первый опытный образец Ту-22М3М поднялся в воздух 28 декабря 2018 года. Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут.

В августе 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил в интервью "Интерфаксу", что в 2020 году должны начаться государственные совместные испытания (ГСИ) Ту-22М3М с участием двух самолётов. Он отметил, что параллельно прорабатывается опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-22М3.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, глубоко модернизированные строевые самолёты Ту-22М3М начнут поступать в войска с 2021 года. "Ту-22М3М - реально новая машина, от предыдущей модификации остался только планер. В самолёте установлен новый комплекс цифрового бортового радиоэлектронного оборудования, который в значительной степени унифицирован с Ту-160М, новая система радиоэлектронного противодействия, новый комплекс связи, новый локатор, новый комплекс обороны. Проведены доработки по планеру, позволяющие продлить назначенный срок службы самолёта", - отметил Слюсарь.

Источник "Интерфакса" заявлял, что на Ту-22М3М вернут штанги дозаправки топливом в воздухе, что позволит значительно увеличить боевой радиус применения и дальность его полёта - она будет сопоставима со стратегическими ракетоносцами. После подписания в 1979 году договора с США об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) эти штанги были сняты со строевых самолётов Ту-22М3, а на новых уже не устанавливались.

В настоящее время дальность полёта строевого Ту-22М3 составляет до 6 тыс. км, тогда как у "стратегов" Ту-160 и Ту-95МС - от 12 до 15 тыс. км.

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