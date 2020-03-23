Весенний призыв в армию из-за коронавируса не перенесут

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Весенний призыв в армию не будут переносить из-за коронавируса, он начнется 1 апреля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля", - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ.

В прошлом году в ходе весеннего призыва армию укомплектовали 135 тыс. новобранцами, сообщало Минобороны РФ.

В рамках осенней призывной кампании, стартовавшей 1 октября 2019 года, Вооруженные силы РФ пополнили около 132 тыс. призывников, сообщали в военном ведомстве.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек, 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.