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Интерфакс-АВН

Весенний призыв в армию из-за коронавируса не перенесут

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Весенний призыв в армию не будут переносить из-за коронавируса, он начнется 1 апреля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля", - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ.

В прошлом году в ходе весеннего призыва армию укомплектовали 135 тыс. новобранцами, сообщало Минобороны РФ.

В рамках осенней призывной кампании, стартовавшей 1 октября 2019 года, Вооруженные силы РФ пополнили около 132 тыс. призывников, сообщали в военном ведомстве.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек, 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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