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Известия.ru

Шойгу сообщил о прошедшем учении по борьбе с распространением COVID-19

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ЮВО

Минобороны России провело учение по борьбе с распространением коронавируса. Об этом глава ведомства Сергей Шойгу сообщил в пятницу, 20 марта, на заседании коллегии министерства.

«На аэродроме Чкаловский отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки», — цитирует Шойгу телеканал «Звезда».

Министр отметил, что учение прошло 18-19 марта во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами (ВКС). Подразделения военной полиции обеспечивали безопасность.

Ранее в этот же день Шойгу рассказал, что сейчас среди военнослужащих российской армии не зафиксировано заражений коронавирусом. Он отметил, что руководство Минобороны и Генерального штаба ВС РФ сдали тесты на коронавирус, сообщает RT.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

По оперативным данным, за последние сутки в России заболели 52 человека. Общее число заболевших составляет 199. Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни.

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