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Рецензия на книгу «Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций»

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В третьем номере журнала "Калашников" за 2020 год вышла рецензия на новую книгу Центра анализа стратегий и технологий "Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций" под редакцией Руслана Пухова.

Военнослужащий сил специальных операций Египта в ходе совместных египетско-американских учений Bright Star. На заднем плане военно-транспортный вертолет Westland Commando Mk 2 ВВС Египта (c) Dawn Weber / ВВС США

Государства используют различные средства для достижения собственных интересов, расширения влияния на международной арене и обеспечения безопасности - дипломатию, экономику, военную силу. В то же время, несмотря на определенное снижение количества вооруженных конфликтов в мире после окончания холодной войны, в последние годы наблюдается возникновение новых очагов. Имеют место и нетрадиционные угрозы, такие как терроризм, сепаратизм, пиратство, наркоторговля и другие виды трансграничной преступности. Все это вынуждает политическое руководство стран уделять значительное внимание развитию военного потенциала. При этом особое значение в современных условиях приобретают гибкие, мобильные, хорошо подготовленные и оснащенные для выполнения широкого спектра задач подразделения, в качестве которых выступают силы специальных операций (ССО).

Анализу организационной структуры, вооружения, комплектования, подготовки и боевого применения ССО отдельных стран мира посвящена новая книга Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) "Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций" под редакцией Руслана Пухова. В работе рассматриваются история, современное состояние и перспективы развития специальных подразделений как развитых и обладающих серьезными финансовыми возможностями западных стран (Австралия, Канада, Норвегия), так и развивающихся, но не менее амбициозных в этом отношении стран Азии и Африки (Египет, Индия и др.).

Данная тема по понятным причинам является крайне закрытой, информация по ней в общедоступных источниках скудна и фрагментарна, однако авторскому коллективу ЦАСТ удалось собрать воедино и структурировать основные сведения по каждой из описываемых стран, что делает вышедшую книгу уникальной для русскоязычных публикаций. Особую ценность в этом смысле представляют главы, посвященные спецподразделениям Иордании и Тайваня. Однако не меньший интерес вызывают статьи про ССО европейских стран - Белоруссии, Хорватии и Чехии.

Помимо сухой справочной информации о численности, бюджете и моделях стрелкового оружия, которые могут быть полезны специалистам, в книге описываются история формирования сил специальных операций, а также опыт их участия в современных конфликтах. Кроме того, приводятся любопытные особенности отбора военнослужащих. Так, в статье про индийские ССО рассказывается о торжественной церемонии зачисления в батальоны специальных операций Para (SF), которая включает в себя так называемый glass-eating (поедание стекла): "Каждый солдат должен откусить, прожевать и проглотить кусок стеклянного стакана, продемонстрировав тем самым нечувствительность к боли и презрение к смерти".

Таким образом, новое издание ЦАСТ можно рекомендовать широкому кругу читателей, интересующихся военной тематикой.

Примечение bmpd. Читатель нашего блога сообщил, что данную книгу можно найти в московском книжногом магазине "Фаланстер".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Белоруссия
Египет
Индия
Иордания
Канада
Норвегия
США
Тайвань
Хорватия
Чехия
Компании
Сухой ПАО
Персоны
Пухов Руслан
Проекты
2020-й год
Военные учения
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