Шойгу отметил деградацию военно-политической обстановки в АТР на фоне действий США

По его словам, наиболее крупные маневры Вооруженных сил США и их союзников "пройдут на Сахалинском и Приморском операционных направлениях"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. США и их союзники планируют провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях, сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

"Что касается Восточного стратегического направления. На фоне стремления США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политическая обстановка здесь деградирует", - сказал министр в ходе заседания коллегии военного ведомства.

По его словам, наиболее крупные маневры Вооруженных сил США и их союзников "пройдут на Сахалинском и Приморском операционных направлениях".

Сроки проведения учений министр не назвал.

Ранее сообщалось, что ВМС Японии 19 марта был передан новейший эсминец противоракетной обороны "Мая", который первым в военно-морских силах страны оснащен ракетами SM-3 Block IIA, способными сбивать баллистические цели на высотах до 500 км. Новейшая система обмена информацией позволяет эсминцу обмениваться данными с американскими кораблями и самолетами, что фактически включает эсминец "Мая" в структуру ПРО США на Дальнем Востоке.

Минобороны РФ будет адекватно реагировать на планы США и их союзников по доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Ранее в пятницу он сообщил, что США и их союзники планируют провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях, а также стремятся доминировать в АТР.

"В Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы", - сказал Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

По его словам, в 2019 году округ получил более 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, свыше 1350 единиц поступит до конца этого года, в том числе 502 новых образца.

Учения в ВВО

Министр напомнил, что в ВВО проведено более тысячи учений, половина из них ночью. "Впервые в округе на территории Еврейской автономной и Амурской областей организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9,5 тыс. человек", - сказал Шойгу.

Он добавил, что на этот год запланировано порядка 2 тыс. различных мероприятий боевой подготовки, включая девять международных.

Рассказал министр и про совершенствование группировки войск. "В прошлом году проведено 69 организационных мероприятий, сформированы управление смешанной авиационной дивизии и зенитная ракетная бригада. На этот год намечены 42 оргмероприятия. Самые важные - создание в Приморье мотострелкового и танкового полков", - резюмировал Шойгу.

Североатлантический альянс наращивает масштабы военных учений у границ России, к ним активно привлекаются Украина, Грузия, Финляндия и Норвегия, не входящие в НАТО. РФ принимает ответные военные меры, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии российского военного ведомства.

"Продолжается развитие системы передового базирования альянса. Постоянно растут масштабы учений, к ним активно привлекаются не входящие в блок Украина, Грузия, Финляндия и Норвегия", - сказал Шойгу.

"Мы внимательно отслеживаем обстановку у наших границ, планомерно наращиваем боевые возможности военных округов и Северного флота, совершенствуем их боевой состав и систему базирования", - отметил глава Минобороны РФ.