Ростех поставил Росгвардии партию модернизированных комплексов связи

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Первая партия модернизированных комплексных аппаратных связи, оснащенных современным телекоммуникационным оборудованием, поступила на вооружение подразделений Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Данный комплекс связи (аппаратная) изготовлен на базе полноприводного "КамАЗа" и предназначен для обеспечения автоматической телефонной связи, видео-конференц-связи, передачи данных в секретном и защищенном сегментам сети с возможностью подключения к единой информационной системе войск. Он включает в себя комплекс устройств для организации спутниковых, радиорелейных, радио- и проводных каналов связи, включая каналы GSM и LTE.

Разработчики впервые смогли перенести на подвижную базу идеи и технические возможности, которые до этого в полевых условиях никогда не реализовывались (...) практически вся техника, использованная для оборудования подвижного комплекса связи - российского производства

- сообщили в "Росэлектронике", добавив, что данная разработка включена в реестр единственных поставщиков российского вооружения и военной техники.

Как пояснили в Ростехе, комплекс связи разработан Рязанским радиозаводом во взаимодействии с Главным управлением связи Росгвардии.