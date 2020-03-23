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Независимое военное обозрение

Генсек НАТО отчитался о работе за прошлый год

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе виртуальной пресс-конференции, состоявшейся 19 марта, представил отчет о своей деятельности за 2019 год.

Противодействие гибридным угрозам в отношении стран-союзниц по НАТО является главным приоритетом Североатлантического альянса заявил генсек. «Союзники готовы защищать друг друга от гибридных атак в рамках коллективной обороны, признавая при этом, что основная ответственность за ответные действия на гибридные атаки лежит на стране, подвергшейся нападению», - говорится в докладе, распространенном штаб-квартирой блока.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжает разрабатывать стратегии по борьбе с гибридными угрозами «путем повышения устойчивости, улучшения разведывательных данных и раннего предупреждения, усиления киберзащиты и работы с партнерами и другими международными организациями».

В документе отмечается, что в прошедшем году НАТО активизировала свои усилия по поддержке союзников «против гибридной войны». В мае альянс провел общеевропейские учения по урегулированию кризисов для проверки способности блока и союзников противостоять разнообразным угрозам в политической, экономической и военной областях.

Позднее в том же месяце, сообщается в докладе, в штаб-квартире НАТО было проведено совещание советников по национальной безопасности стран-союзниц и «эта встреча предоставила союзникам уникальную возможность поделиться своим опытом противодействия гибридным угрозам и обсудить пути расширения поддержки стран НАТО».

В документе указывается, что первая группа НАТО по поддержке борьбы с гибридными угрозами была развернута в Черногории в ноябре в течение недели, чтобы помочь Подгорице в подготовке к отражению гибридных действий против нее.

Отмечается также расширение сотрудничества НАТО с Европейским союзом в данной сфере, благодаря работе в Хельсинки Европейского центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами.

«С момента своего открытия в сентябре 2017 года Центр служил важным форумом для дебатов между НАТО и Европейским союзом и провел ценную работу по обучению, тренингу, штабным учениям и повышению устойчивости к гибридным угрозам», - сообщается в отчете.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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Финляндия
Черногория
Проекты
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Военные учения
Евросоюз
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