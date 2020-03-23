Трамп решил бороться с пандемией военной мерой

Президент США Дональд Трамп 18 марта, сообщило ИА Reuters, провел пресс-коференцию по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией. В ходе общения с журналистами президент заявил, что подпишет закон «Об оборонном производстве» (Defense Production Act, ЗОП), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования. «Мы собираемся победить невидимого врага», - сказал Трамп и добавил, что разворачивающийся кризис сделал его «президентом военного времени».

«Мы введем в действие закон «Об оборонном производстве» на случай, если потребуется… Он позволяет делать много хороших вещей, если это необходимо», – объявил глава Белого дома и добавил, что намерен поставить свою подпись под указом вскоре после проведения пресс-конференции. Чуть позже стало известно, что Трамп действительно подписал закон. Он сообщил, что применяться эта норма будет, только в том случае, если в США ухудшится ситуация с коронавирусом. «Надеюсь, в этом не будет необходимости», - написал президент в Twitter.

ЗОП был принят в США ещё в 1950 году в начале Корейской войны, в которой Америка принимала самое активное участие. Данный документ уполномочивает главу государства требовать от частных компаний подписания контрактов или выполнения заказов, которые необходимы для обеспечения нужд национальной обороны страны. Кроме того, президент получает право создавать механизмы, определяющие порядок распределения материалов, услуг и средств для оказания всестороннего содействия национальной обороне. При этом, президент сможет осуществлять контроль над гражданской экономикой таким образ, чтобы критически важные ресурсы, которые необходимы для национальной обороны, находились в постоянном доступе. В 1950 году данный закон позволил перевести литейную промышленность США на производство самолетов, бомб, которые шли на фронт.

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал газете ВЗГЛЯД подписание президентом США закона «Количество зараженных продолжает расти, поэтому оппозиции в Конгрессе этому акту не будет», – заявил эксперт. «Медицинская отрасль США переходит на военное положение. Администрация Трампа пытается экстренно перенести производство из Китая и других стран в США, чтобы восполнить острый дефицит товаров, особенно тех, которые сейчас актуальны. Это медицинские перчатки, маски, средства для искусственной вентиляции легких», - рассказал Дудаков.

По его словам, закон «О военном производстве» позволяет администрации Трампа выдавать контракты любым компаниям и заставлять их исполнять эти контракты. В соответствии с этой нормой компаниям придется отложить свои частные контракты и работать только на государство.

«Несмотря на то, что уже во многих штатах объявлен карантин, сотрудников компаний по производству необходимых товаров будут обязывать выходить на рабочие места. А в условиях этого акта запрещены забастовки рабочих», - подчеркнул специалист. Он также отметил, что большинство законодателей согласятся с решением президента, поскольку всем очевидно, что ситуация носит чрезвычайный характер. «Американская экономика находится на краю рецессии. Количество зараженных продолжает расти, поэтому оппозиции в Конгрессе этому акту не будет», - заметил собеседник газеты. Он также обратил внимание и на то, что риторика последних пресс-конференций стала более серьезной. «Он понял всю серьезность ситуации. Еще две недели назад каждая его пресс-конференция была о том, что коронавирус не страшнее, чем обычный сезонный грипп», - напомнил эксперт.

Заместитель директора Института США и Канады РАН, Павел Золотарев в беседе с представителем газеты отметил, что решение Трампа не означает перевод американской экономики на военные рельсы. «Дело в том, что в США существует так называемая федеральная контрактная система. Это когда государство по определенным правилам выстраивает свои отношения с бизнесом для того, чтобы осуществлять производство каких-то товаров или услуг, которые нужны государству. В этих контрактах заложена равная ответственность между правительством США и бизнесом, поэтому никто никого принуждать не может», - сказал Золотарев. Он также подчеркнул, что принимаемые

Трампом меры логичны и оправданы. По его мнению, «Трамп просто показал, что способен выполнять свои задачи президента в сложной ситуации». «Это определенный плюс в его деятельности. К тому же своим решением он юридически обошел законодательную ветвь власти, сэкономив время», - пояснил Золотарев.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 18 марта заявил, что количество заболевших новым типом коронавируса превысило 200 тыс. человек и призвал относиться к ситуации так, как будто заболеть может каждый. текст его выступления доступен на сайте ВОЗ. В тексте выступления директора, размещенном на сайте ВОЗ, говорится, что «за день в мире зафиксировано около 7 тыс. новых случаев болезни и порядка 150 смертельных случаев, всего они перевалили за 200 и 8 тыс. соответственно. Глава ВОЗ отметил, что 80% заболевших находятся в Европе и в странах западной части Тихого океана. «Не думайте, что ваш город болезнь не коснется. Будьте готовы к тому, что это произойдет. Не думайте, что вы не заболеете. Готовьтесь так, как будто болезнь на пороге», - обратился к населению планеты Гебрейесус.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»