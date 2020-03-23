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ЦАМТО

Минобороны Индии подписало договорную документацию в рамках сделки по закупке в США вертолетов и систем ПВО

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Вертолёт MH-60R Seahawk.
Вертолёт MH-60R Seahawk.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 20 марта. Минобороны Индии объявило о подписании двух писем с предложением и принятием предложения (LoA) и одного контракта, предусматривающих закупку в США военных вертолетов и "систем самообороны".

Согласно пресс-релизу индийского оборонного ведомства, поставки вертолетов начнутся с мая 2021 года. Данная информация была опубликована в ответ на запрос законодателей нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха).

Хотя письменный ответ не раскрывает сути проведенных сделок, очевидно, что речь идет о закупке 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R "Ромео", шести дополнительных ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" и интегрированной системы ПВО (IADWS) на базе зенитного ракетного комплекса NASAMS-II.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Индия заключила с США соглашение по закупке военных вертолетов общей стоимостью более 3 млрд. долл. в ходе визита в Нью-Дели президента США Дональда Трампа 24-25 февраля 2020 года.

Как тогда сообщалось, подписанные контракты предусматривают поставку 24 морских вертолетов MH-60R производства Lockheed Martin/Sikorsky общей стоимостью 2,6 млрд. долл. для ВМС Индии и шести ударных вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан" авиационному корпусу Сухопутных войск Индии на сумму около 800 млн. долл. Позднее стоимостные параметры были уточнены: цена 24 MH-60R составляет 15,157 млрд. рупий (2,12 млрд. долл.), а шести AH-64E – 5,691 млрд. рупий (796 млн. долл.).

Вертолеты MH-60R, закупаемые в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS), предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы. Приобретение вертолетов "Апач" является комбинацией прямого коммерческого контракта с Boeing и закупкам в рамках программы "Иностранные военные продажи".

В сентябре 2017 года ВВС Индии подписали аналогичную "комбинированную" сделку на 22 вертолета "Апач". Заключенный с Boeing прямой контракт предполагает поставку самих машин, запчастей, логистическую поддержку и послепродажное обслуживание. Соглашение в рамках программы FMS (с правительством США) предполагает продажу двигателей T700-701D производства General Electric, электронно-оптических систем, РЛС, систем вооружения, включая ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", НАР "Гидра-70" и других вооружений, подготовку личного состава и сертификацию платформ.

Государственный департамент США 7 февраля 2020 года принял решение одобрить потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" интегрированной системы ПВО (IADWS) общей стоимостью 1,867 млрд. долл.

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Страны
Индия
США
Продукция
AGM-114
AH-64
Hydra-70
NASAMS
SH-60
Компании
Boeing
General Electric
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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