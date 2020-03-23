В США объяснили, чем китайские «Черные дыры» угрожают американским субмаринам

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В США продолжают анализировать состояние подводного флота ВМФ России, обращая особое внимание на отдельные проекты субмарин. Так, в центре внимания аналитиков оказались подлодки проектов 877 и 636.

Знаменитые «Черные дыры», как называют эти лодки в американской печати, могут поменять военно-морской баланс в Южно-Китайском море. Так считает Калеб Ларсон – эксперт по вопросам безопасности Соединенных Штатов, опубликовавший статью в известном журнале The National Interest.

Как известно, подводные лодки проекта 877, называемые также «Палтус», начали строить еще в советское время, в 1980-е годы. Иногда их называют также «Варшавянки», поскольку в советское время предполагались поставки субмарин союзникам СССР по Организации Варшавского договора. В НАТО подводные лодки этого класса были кодифицированы как Kilo. Модернизированные лодки проекта 636.3 получили, в свою очередь, название Improved Kilo.

До 2006 года были построены 24 подводные лодки для ВМФ России и еще 29 подводных лодок на экспорт. «Черные дыры» поступили на вооружение военно-морских флотов Вьетнама, Индии, Алжира, Ирана и Китая. Именно последний покупатель более всего и беспокоит сегодня американских военных.

Калеб Ларсон, проанализировав технические характеристики подводных лодок типов 877 и 636, приходит к выводу, что главным преимуществом субмарин является высокая маневренность в сочетании с малой шумностью. Например, оба типа российских субмарин прорезиненное звукопоглощающее покрытие с внутренней стороны, которое ослабляет шумы, возникающие изнутри субмарины.

Что интересно, еще в 2018 году китайские масс-медиа опубликовали фотографии подводной лодки типа 877ЭКМ «Палтус». Внимательная публика сразу же заметила, что субмарина стала почему-то длиннее, чем классические образцы. В корпусе лодки появилась вставка длиной 15 метров. Тогда аналитики предположили, что в дополнительном отсеке была размещена воздухонезависимая энергоустановка. Такая установка повышает скрытность субмарины. В ВМС Китая, кстати, и прежде были подводные лодки с такой установкой, известные как Тип 039А или Тип 041.

Подводная лодка проекта 877 имеет очевидные шансы на успех именно в Южно-Китайском море, учитывая его специфику. Не случайно подводные лодки данных типов покупают, в первую очередь, страны, имеющие выходы к Южно-Китайскому морю и претендующие на контроль над ним – Вьетнам и Китай.

Но если с Вьетнамом у США отношения складываются в последнее время вполне хорошо, то про Китай американские аналитики этого сказать не могут. КНР рассматривается в качестве одного из важнейших вероятных противников США, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе Поднебесная уже сегодня противник номер один.

Именно Южно-Китайское море является наиболее вероятной зоной конфронтации двух великих держав. США стремятся помешать Китаю установить полный контроль над морем, так как связывают с этим безопасность союзного Тайваня, считающегося одним из главных проамериканских государств в регионе, наряду с Японией и Южной Кореей.

Американские корабли патрулируют Южно-Китайское море, пытаясь продемонстрировать свою силу китайскому флоту. Но и китайские ВМС не отстают: Калеб Ларсон признает, что маневренные «Черные дыры» смогут очень эффективно противостоять громоздким атомным субмаринам ВМС США, если последние попытаются начать боевые действия в Южно-Китайском море.

Поэтому командованию Военно-морских сил США есть о чем беспокоиться: китайские «Черные дыры» станут очень серьезным противником для американских подводных кораблей, если последние попытаются оперировать в Южно-Китайском море.