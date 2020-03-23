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Турция отомстила экстремистам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турецкая армия нанесла «молниеносный и многократный ответный удар» по действующим на северо-западе Сирии экстремистам после того, как в результате их нападения в Идлибской зоне деэскалации погибли двое военнослужащих Турции. Об этом говорится в заявлении Минобороны Турецкой Республики.

«По целям, выявленным в регионе, был незамедлительно открыт огонь и нанесён многократный ответный удар», - говорится в пресс-релизе военного ведомства, сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News.

Двое военных были убиты и один ранен в провинции Идлиб в результате ракетной атаки «некоторых экстремистских групп». Какая именно группировка стоит за нападением, не уточняется.

Анкара до сих пор не может обеспечить вывод «непримиримых» боевиков из районов к югу от трассы М-4 (Алеппо - Латакия), что она взялась обеспечить согласно российско-турецким договорённостям от 5 марта. Боевые потери турецкой армии в Идлибе стали первыми с момента вступления в силу, начиная с 6 марта, режима прекращения огня на северо-западе Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
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