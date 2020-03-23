Эсминец Maya вошел в состав ВМС Японии

Японский флот пополнился новым эсминцем, специализированным на противовоздушной обороне.

На верфи компании Japan Marine United в Иокогаме прошла торжественная церемония введения в состав ВМС Японии корабля Maya, сообщает Warspot со ссылкой на информационное агентство KYODO.

«Я ожидаю, что Maya встанет во главе наших комплексных средств противовоздушной обороны», – заявил министр обороны Японии Таро Коно на борту эсминца во время торжественной церемонии.

Maya и является первым из двух запланированных эсминцев проекта 27DDG. Эти корабли будут специализироваться на противовоздушной обороне и дополнят противолодочные эсминцы проекта 25DD. Второй корабль, Haguro, планируется передать флоту в марте следующего года, что позволит ВМС Японии выполнить свой план — иметь на боевом дежурстве восемь эсминцев с боевой системой Aegis.

Длина эсминца Maya составляет 170 м, водоизмещение — 8200 т. Корабль оснащён боевой системой Aegis Baseline J7 и радаром Northrop Grumman AN/SPQ-9B. В списке вооружений значатся ракеты SM-3 Block IIA и SM-6. Постройка корабля обошлась в $1,6 млрд.