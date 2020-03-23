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Корабли ТОФ глушили подлодку «противника» глубинными бомбами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) атаковали глубинными бомбами субмарину условного противника в Японском море.

«В Японском море в акватории залива Петра Великого корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) из состава бригады кораблей охраны водного района главной базы флота в ходе зачетного тактического учения отработала задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В составе КПУГ действовали малые противолодочные корабли (МПК) «Кореец» и «Советская Гавань». Корабли тактической группы осуществили комплекс мероприятий по поиску субмарины условного противника, в роли которой выступила дизельная подводная лодка ТОФ. Субмарине, в свою очередь, была поставлена задача избежать обнаружение противолодочными кораблями.

Для обеспечения действий противолодочных кораблей привлекался дальний противолодочный самолет Ту-142 морской авиации ТОФ.

После обнаружения подводной лодки условного противника МПК «Кореец» и «Советская Гавань» произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Пётр Великий
Ту-142
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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