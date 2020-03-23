Обозреватель NI объяснил, почему танк Т-72 "не умрет"

Танк Т-72 стал одним из самых совершенных во второй половине ХХ века. Эти машины эффективны и доступны, их могут позволить себе страны с небольшим оборонным бюджетом. А широкий ассортимент модификаций продлит срок службы данной серии еще долгие годы.

Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон, назвавший Т-72 "старым русским танком, который не умрет".

Советским, а затем и российским конструкторам удалось довести динамические свойства танка до превосходного уровня. Благодаря сочетанию относительного легкого веса в 41 тонну и двигателя мощностью более 1,1 тысячи л.с. у Т-72 по вездеходным характеристикам нет равных. Небольшая масса обеспечивается во многом за счет компактности корпуса, как внешней, так и внутренней, пишет автор.

- У Т-72 почти бесконечное количество модификаций, адаптированных к конкретным потребностям пользователей. Россия сама использует тысячи этих машин с повышенными характеристиками живучести. Различные пакеты модернизации предлагаются и иностранным покупателям, - отмечает Ларсон.

В 1980-х годах вооруженные силы Ирака осуществили собственное обновление Т-72 и назвали его "Вавилонским львом". Но фактически их модернизация заключалась в установке в лобовой части стального листа с небольшим зазором между основным корпусом. Этот способ, как предполагалось, нейтрализовал силу взрыва попадающего снаряда.

Более глубокую модернизацию провели в Польше, где Т-72 получил обозначение РТ-91 "Тварды" и до сих пор является основным боевым танком. Польские инженеры поставили на машину другие двигатели, оснастили ее собственными системами связи и управления огнем. Эти комплекты обновления были успешно экспортированы в другие страны-пользователи российской машины.

Таким образом, заключает обозреватель, даже при наличии более современных танков Т-72 "будет жить и оставаться востребованным еще долгие годы".

Тимур Алимов