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Известия.ru

Бойцы 41-й армии ЦВО показали лучшее время в «Тропе разведчика»

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Военные 41-й армии Центрального военного округа показали себя лучшими в «Тропе разведчика». Это отборочный этап всероссийского конкурса «Отличники войсковой разведки». Солдатам нужно было преодолеть полосу препятствий в 700 метров. Около 20 преград на пути: высокие стены, так называемое «минное поле», огневой рубеж. Военнослужащие должны были продемонстрировать высокий уровень физической подготовки и боевой подготовленности — это усложненный вариант всем известной «гонки героев». Всего «Тропу разведчика» прошли четыре команды: представители двух армий, танковой дивизии и 201-й военной базы.

Военные 41-й армии Центрального военного округа показали себя лучшими в «Тропе разведчика». Это отборочный этап всероссийского конкурса «Отличники войсковой разведки». Солдатам нужно было преодолеть полосу препятствий в 700 метров. Около 20 преград на пути: высокие стены, так называемое «минное поле», огневой рубеж. Военнослужащие должны были продемонстрировать высокий уровень физической подготовки и боевой подготовленности — это усложненный вариант всем известной «гонки героев». Всего «Тропу разведчика» прошли четыре команды: представители двух армий, танковой дивизии и 201-й военной базы.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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