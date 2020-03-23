«Дрозд» с ароматом «Черёмухи»

В 70-е годы Министерство внутренних дел СССР приняло решение о модернизации штатного пистолетного нелетального комплекса с дистанционной газовой гранатой и разработке более эффективного оружия — им стал малогабаритный карабин КС-23М «Дрозд».

Нарезной карабин 4-го калибра

Попытки повысить эффективность метания газовых гранат путём использования штатного сигнального пистолета не привели к желаемым результатам. В итоге в Специальном конструкторском бюро оперативной и криминалистической техники (СКБ ОКТ) МВД СССР было решено разрабатывать принципиально новое специальное оружие на конструктивной базе помпового охотничьего ружья. Первым стал гладкоствольный карабин ССК-26, разработанный в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП). Для стрельбы из ССК-26 можно было использовать штатный патрон «Черёмуха-4», который представлял собой слезоточивую гранату с веществом CN в картонной гильзе 4-го калибра с металлическим цоколем. Оригинальная конструкция тульского карабина с надвиганием подвижного ствола на патрон позже стала основой для боевого ружья РМБ-93 и ручного гранатомёта ГМ-94. Однако для «полицейского» карабина такая схема не давала никаких преимуществ, а лишь приводила к задержкам при перезаряжании.

В 1975 году в климовском Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) началась разработка 23-мм нарезного карабина и патрона с газовой гранатой. Новый карабин КС-23 получил нарезной ствол с десятью нарезами и трубчатый подствольный магазин. Патрон с газовой гранатой «Черёмуха-7» не имел принципиальных отличий в конструкции от своего предшественника — «Черёмухи-4». Вместо картонных пыжей спереди и сзади гранаты металлический контейнер заключили в полиэтиленовые обтюраторы, которые при выстреле врезались в нарезы ствола. Калибр патрона остался тот же — четвёртый, но по полям нарезов диаметр ствола уменьшился с 26 до 23 мм, что исключило его взаимозаменяемость с предыдущим поколением боеприпасов.

Нелетальный комплекс с карабином КС-23 и боеприпасами к нему Источник изображения: Журнал «Оружие», 2016-04

Неавтоматический карабин был предназначен для вооружения оперативных подразделений МВД СССР по пресечению вооружённого сопротивления преступников. Боевая скорострельность КС-23 равна 8-12 выстрелам в минуту, однако в большинстве статей фигурирует ошибочная цифра 4 из наставления 1988 года, означающая число выстрелов из карабина без перезарядки. Также интересно, что в первое время карабин рекомендовалось применять с оптическим прицелом и треножным штативом, от которых позже решили отказаться.

Разработка полноценного комплекса велась согласно приказу Миноборонпрома СССР №204с от 16 апреля 1980 года. В 1983 году завершилась разработка комплекса, включающего в себя карабин, дульные насадки для метания ручных газовых гранат и целую номенклатуру боеприпасов. В том же году СКБ ОКТ преобразовали в Научно-исследовательский институт специальной техники (НИИСТ) МВД СССР, который в дальнейшем вёл доработку и модернизацию всего комплекса.

Применение КС-23, октябрь 1993 года Источник изображения: adagamov.info

«Черёмуха-7» благодаря нарезному стволу и высокой начальной скорости могла пробивать двойное оконное остекление толщиной 4 мм или дверь лёгкой конструкции. По слезоточивому действию граната получилась почти вдвое менее эффективной, чем «Черёмуха-4». В том же 1983 году появились более мощные специальные раздражающие боеприпасы — ручные гранаты «Черёмуха-6» и «Черёмуха-12». Эти гранаты можно было отстреливать из карабина с помощью насадки (мортирки) специальным вышибным патроном, представлявшим собой ту же гильзу 4-го калибра со вставленным в капсюльное гнездо холостым винтовочным патроном.

Точных данных о времени принятии на вооружение МВД комплекса с карабином КС-23 найти не удалось. В одних изданиях указывается, что это произошло в 1983 году, в других — в 1985 году. При этом точно известно, что КС-23 и боеприпасы к нему были включены в перечень специальных средств органов внутренних дел постановлением Совета Министров РСФСР №345 от 21 июня 1991 года.

Специальные боеприпасы

С принятием на вооружение КС-23 и образованием НИИСТ МВД доработка нелетального комплекса продолжалась весь период его эксплуатации. К 1991 году появилось около десятка специальных ружейных патронов различного назначения. Стоит добавить, что для стрельбы из карабина могли использоваться и обычные охотничьи патроны 4-го калибра.

В 1986 году в номенклатуру комплекса вошёл патрон с инертной гранатой «Волна» для отработки навыков стрельбы и приёмо-сдаточных испытаний карабина. В 1989 году появились патроны «Волна-Р» с резиновой пулей массой 9,8 г. Такая пуля может применяться для воздействия на правонарушителей на расстояниях от 40 до 70 м. На более близких дистанциях такой боеприпас использовать запрещается во избежание нанесения увечий. В дополнение к седьмой «Черёмухе» появились патроны с газовой гранатой «Сирень-7», снаряжённой веществом CS.

Устройство 23-мм боеприпасов и ручной гранаты «Черёмуха-6» Источник изображения: Журнал «Оружие», 1998-04

Позднее, в 90-е годы, уже в НПО «Техника» (в которое вошёл НИИСТ МВД) номенклатура КС-23 расширилась за счёт дополнительных боеприпасов. В 1994 года взамен ПВ-23 появился новый вышибной патрон ПВ-23М без использования холостого винтовочного, позволяющий забрасывать гранаты «Черёмуха-6» и «Черёмуха-12» на дальности до 200 м. В 1996 году для прицельной стрельбы по движущемуся автотранспорту с целью его принудительной остановки путём разрушения жизненно важных узлов (двигателя, колёс) был разработан патрон «Баррикада» со стальной остроконечной пулей. Позднее появились патроны со свинцовой картечью «Шрапнель-10» и «Шрапнель-25», пробивающие 25-мм сосновую доску на дистанциях 10 и 25 м соответственно. Существовали опытные варианты патронов с пластмассовой пулей «Стрела», светозвуковых «Звезда» и даже боеприпасы с осколочно-фугасным действием.

В 1993 году в тульском Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) в дополнение к основному боекомплекту КС-23 появилась насадка ОЦ-06 «Кошка» для метания линя (верёвки длиной 50 м) со снарядом-зацепом на расстояние 35 м в длину и 20 м в высоту. Каждый зацеп устройства способен выдерживать нагрузку до 200 кг. С помощью ОЦ-06 можно преодолевать различные преграды в виде стен, заборов и горных завалов, а также штурмовать здания высотой до семи этажей. Кроме того, «Кошку» можно использовать в инженерных целях — например, для снятия растяжек.

Комплект ОЦ-06 для карабина КС-23М Источник изображения: k-a-r-d-e-n.livejournal.com

Малогабаритный «Дрозд» и его собратья

В октябре 1990 года настал черёд модернизации карабина после многолетней эксплуатации. Главным недостатком КС-23 была громоздкость ружья и проблематичность использования его в тесных помещения. Было решено сделать карабин малогабаритным с отъёмным плечевым упором и укороченным стволом. Первые 25 карабинов под индексом С-3 в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Дрозд» поступили на испытания 10 декабря 1991 года.

После успешного прохождения испытаний карабину «Дрозд» присвоили обозначение КС-23М. Серийное производство КС-23М, как и его предшественника КС-23, было организовано на Тульском оружейном заводе (ТОЗ). До появления модернизированной версии были разработаны ещё два промежуточных варианта карабина с постоянным прикладом: КС-23-1 с укороченным стволом и КС-23-2 с увеличенным на один патрон магазином.

КС-23 и КС-23М (со снятым плечевым упором) Источник изображения: Журнал «Оружие», 2016-04

Конкуренцию малогабаритному «Дрозду» в 1993 году составил однозарядный пистолет «Туляк» конструкции тульского Центрального конструкторского бюро аппаратостроения (ЦКБА). Появился «Туляк» на базе многофункционального устройства МФУ-92, позже ставшего фермерским ружьём ОФ-93 «Тузик». В основе «Туляка» лежит обычный сигнальный пистолет 4-го калибра. В отличие от своих охотничьих собратьев, «Туляк» имел нарезной ствол калибра 23 мм, а также мог использовать всю номенклатуру боеприпасов КС-23 и насадки для отстрела ручных гранат. Длина пистолета без проволочного приклада составляла всего 415 мм. Позднее для МВД на базе пистолета в ЦКБА был создан полноценный многозарядный булл-пап карабин.

Комплекс КС-23М с боеприпасами и насадками «Насадка-6» и «Насадка-12» Источник изображения: Журнал «Оружейный двор», 1997-6

Другим существенным недостатком не только КС-23, но и КС-23М была невысокая скорострельность из-за малой ёмкости подствольного магазина. В середине 90-х годов в МВД были открыты ОКР по разработке нового карабина с коробчатым отъёмным магазином. Тульское ЦКИБ СОО представило свой вариант карабина ОЦ-28, сконструированный по классической схеме. Однако образец, разработанный тульским КБП по нетрадиционной схеме булл-пап, оказался удачливее своего земляка-конкурента. Именно он под индексом КС-23К был принят на вооружение МВД России в 1998 году, но в дальнейшем так и не получил широкого распространения в силовых структурах.

КС-23К Источник изображения: Журнал «МастерРужьё», 1999-40

Сегодня широкий выбор ручных гранат и оружия для отстрела высокоэффективных нелетальных боеприпасов различного калибра (от 40 до 50 мм) позволил МВД России отказаться от устаревшего и некогда незаменимого мощного «полицейского» комплекса калибра 23 мм. Эпоха «Дрозда» с ароматом «Черёмухи» уже в прошлом. Его нишу постепенно занимают карабины 12-го калибра — ижевские КС-П и КС-К с классическим подствольным и коробчатым магазинами.

Характеристики 23-мм карабинов Наименование КС-23 КС-23М КС-23К Калибр, мм 23 23 23 Масса с неснаряжённым магазином, кг 3,85 3,48 / 3,70* 4,00 Масса со снаряжённым магазином, кг 4,10 3,73 / 3,95* 4,30 Ёмкость магазина, патронов 3 + 1 3 + 1 5 Длина, мм 1040 875 741 Длина со снятым плечевым упором, мм – 650 – Длина ствола, мм 510 350 460 Длина нарезной части ствола, мм 410 264 337 Прицельная дальность стрельбы, м 150 150 150 Начальная скорость, м/с 270 н/д н/д

* — с плечевым упором

Характеристики боеприпасов Наименование Черёмуха-4 Черёмуха-7 Черёмуха-7М Черёмуха-6 Черёмуха-12 Диаметр, мм 26 26 26 36 82 Длина, мм 77 75 75 88 150 Масса, г 73 60 60 80 525 Масса активного вещества, г 20 10 3,4 12 100-150 Дальность применения, м 30 100 150 30 / 150* 30 / 120* Объём помещения, м3 50 30 25 60 250 Время возгонки, сек 8-10 4-6 10 4-8 6-10

* — с использованием насадки для отстрела из КС-23

Источники и литература:

23-мм карабин специальный КС-23. Наставление. НИИСТ МВД СССР, М. — 1988 Карабин специальный. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. КС-23.000.000 ТО — 1991 Стецкевич А.Д., Мартынов В.В., Гусев С.Е. Конструкции аэрозолеобразующих спецсредств и особенности их экспертного исследования. ГУ ЭКЦ МВД России, «Экспертная практика» №54, 2003

Руслан Гук