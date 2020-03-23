Индия выбрала поставщика новых пулемётов для своей армии

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Индия занялась модернизацией арсенала стрелкового оружия своих вооруженных сил. Поставщик уже найден, и это не Россия. Хотя между нашими странами всегда существовали крепкие связи в сфере торговли оружием.

В последнее время индийское руководство озабочено усилением летальности стрелкового оружия, которым вооружены подразделения сухопутных войск страны. Реализации такой задачи требует непростая военно-политическая обстановка в штате Джамму и Кашмир на границе с Пакистаном, а также в тех штатах Индии, где до сих пор действуют различные повстанческие группировки.

Недавно индийское Министерство обороны заключило контракт с Израилем на поставку пулеметов Негев 7,62X51 мм LMG. Напомним, что ручной пулемет Негев – один из самых известных пулеметов израильского производства. Он представляет собой автоматическое оружие с газоотводной автоматикой и воздушным охлаждением ствола, а выпускается в двух модификациях – стандартной и укороченной.

Negev NG-7 7,62×51 мм впервые был представлен в 2012 году. С длиной ствола 508 мм, LMG может использоваться в полуавтоматическом и полностью автоматическом режимах, а также применяться для запуска гранат.

Вес оружия составляет 7,95 кг без магазина и аксессуаров. Общая длина LMG составляет 1100 мм, а втянутая длина - 1030 мм. В полуавтоматическом режиме Negev 7,62×51 мм стреляет 600 патронов в минуту, в то время как в полностью автоматическом режиме скорость стрельбы доходит до 750. Магазин может быть либо штурмовым барабаном на 100 или 125 патронов, либо поясом для боеприпасов.

Пулемет при необходимости может быть оснащен несколькими оптическими прицелами, такими как рефлекторный прицел с подсветкой день/ночь, многоцелевой рефлекторный прицел с двумя лазерными указками (видимый и инфракрасный), прицел для оружия с красной точкой, увеличительный прицел х3 с Адаптер TAVOR, дневной прицел с увеличением х4, многофункциональный мини-монокуляр ночного видения, самосветящийся рефлектор для 40-мм гранатомета и лазерной указки.

Пулеметы Негев стоят на вооружении армий целого ряда государств – Израиля, Кении, Колумбии, Мексики, Коста-Рики, Таиланда, Эстонии, Азербайджана, Грузии, Украины и Индии.

Отметим, что в 2018 году Индия уже подписывала контракт на приобретение 40949 таких пулеметов. Тогда это решение стало первой крупномасштабной модернизацией арсенала стрелкового оружия индийской армии за последние двадцать лет. Главным требованием индийского командования, которое было предъявлено к закупаемому оружию, была его совместимость со всеми дополнительными аксессуарами, включая и оптические прицелы.

В настоящее время Индия решила приобрести дополнительное количество пулеметов. Согласно условиям контракта, одобренного министром обороны страны Раджнатом Сингхом, Индия приобретет 16 479 современных пулеметов. Как подчеркнули в военном ведомстве страны, Negev 7,62х51 мм LMG представляет собой проверенное в бою оружие, которое используется в нескольких странах мира.

Индийские военные считают, что пулемет значительно увеличит летальность во время боя, позволит солдатам обстреливать большую территорию. Соответственно, увеличится боевая мощь подразделений сухопутных войск, что приведет к преимуществу во время столкновений с противником.

В свое время Индия рассматривала возможность приобретения стрелкового оружия у Российской Федерации, однако затем от этой идеи решила отказаться и закупила пулеметы у Израиля. И это – не первый отказ индийской стороны, нашего традиционного партнера в сфере торговли оружием, от заключения контрактов с Россией.