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ЦАМТО

Минобороны Индонезии не исключает возможность закупки истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 20 марта. Замминистра обороны Индонезии Сакти Вахью Тренгоно сообщил, что Джакарта может рассмотреть возможность закупки многоцелевых истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в рамках программы оснащения ВВС страны боевыми самолетами нового поколения.

Об этом Сакти Вахью Тренгоно заявил в ответ на просьбу телеканал CNN Indonesia прокомментировать сообщение Bloomberg от 12 марта, согласно которому, анонимный индонезийский чиновник заявил, что Индонезия решила отказаться от планов закупки Су-35, поскольку США угрожают наложить на правительство президента Джоко Видодо санкции в случае реализации контракта с Россией.

Не вдаваясь в подробности, замминистра заявил новостному каналу CNN Indonesia, что Индонезия не отказалась от приобретения истребителей Су-35, несмотря на то, что эта программа столкнулась с некоторыми проблемами. Тем не менее, по его словам, учитывая эти проблемы, Индонезия в настоящее время не исключает возможность рассмотрения вопроса о закупке самолетов F-35 в рамках межправительственного соглашения с США.

Контракт с Индонезией на поставку 11 самолетов Су-35Э стоимостью 1,14 млрд. долл. был подписан в феврале 2018 года. Около половины стоимости планировалось погасить за счет встречных поставок индонезийской продукции сельского хозяйства, легкой и обрабатывающей промышленности (каучук, пальмовое масло, кофе и т.д.). Тем не менее, по ряду причин проект был заморожен. В числе факторов, отрицательно влиявших на вступление соглашения в силу, называли президентские выборы, которые состоялись в апреле 2019 года, согласование вопросов финансирования и обязательств по встречным поставкам, а также обеспокоенность руководства Индонезии тем, что США могут наложить на страну санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Новые современные многоцелевые боевые самолеты ВВС Индонезии приобретают для замены устаревших истребителей F-5E "Тайгер-2". Закупка была внесена в список приоритетных проектов на 2020-2024 гг., опубликованных Министерством обороны Индонезии в конце 2019 года.

В числе приоритетов также была названа закупка 32 истребителей F-16V Блок.70/72, которые, вероятно, могут заменить устаревшие "Хок" Mk.109/209.

Как заявил Jane's Defence Weekly 19 марта представитель Lockheed Martin, обсуждение по F-35 должно начинаться на межправительственном уровне. В настоящее время компания сосредоточена на предложении ВВС Индонезии самолетов F-16 Блок.72.

По оценке экспертов, планы Индонезии по возможной закупке F-35 являются чрезмерно амбициозными по ряду причин, к которым относятся, в том числе, вопрос финансирования, осложненный требованием встречной торговли, а также сохраняющаяся обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством Индонезии в оборонной сфере с Россией и Китаем. США ранее уже применяли в отношении Индонезии санкции в связи с предполагаемым нарушением прав человека в стране. Несмотря на это, отношения США с Индонезией в оборонной сфере в последние годы улучшились.

После прекращения действия санкций в отношении страны в 2005 году экспорт оборонной продукции американского производства в Индонезию расширился. На сегодняшний день крупнейшим экспортным заказом является продажа Индонезии 8 ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан", стоимость которых оценивается в 300 млн. долл.

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