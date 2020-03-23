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Уходя, США намерены поделить Ирак

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Источник изображения: vpk-news.ru

На фоне снижения американского влияния в Ираке, США вновь пытаются добиться территориального раздела этой страны, в том числе путем образования «суннитского автономного региона» на территории иракской провинции Анбар.

Данной точки зрения придерживаются турецкие аналитики и эксперты, анализирующие происходящее в Ираке. По их мнению, в случае реализации планов Вашингтона, весь регион вновь превратится в арену этнического и межконфессионального противостояния.

В беседе с агентством «Анадолу» проректор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави профессор Дженгиз Томар напомнил, что тема автономии для мусульман-суннитов начала муссироваться в Ираке на фоне тенденции вытеснения этой части общества с политической и общественной арены Ирака. В итоге часть суннитов, недовольных положением дел в стране, стала сближаться с исламскими террористами.

План автономии вновь встал в повестку дня после убийства США иранского генерала Касыма Сулеймани. «После решения правительства Ирака о выводе американских войск из страны, Белый дом вновь вспомнил о своем плане по созданию «суннитского автономного региона в провинции Анбар». Этот план был подготовлен много лет назад» - сказал Томар.

По его словам, одной из причин повторного запуска проекта территориального раздела Ирака, стал рост влияния Ирана в регионе. Иран через территорию Ирака, Сирию и Ливан начал угрожать Израилю, пояснил эксперт. «В США считают, что план раздела Ирака позволит укрепить отношения с наиболее «важным союзником» Вашингтона в регионе в лице курдов, а негласный контроль над территорией провинции Анбар пресечет доступ Ирана к Сирии. По мнению американской стороны, на фоне давления Ирана и шиитского правительства в Багдаде курды и сунниты поддержат план Вашингтона»,- сказал Томар.

Эксперт привлек внимание к сообщениям о привлечении Эр-Рияда в реализации проекта «суннитской автономии в иракском Анбаре». На взгляд Томара, речь идет скорее о финансовой поддержке «проекта» со стороны саудовских властей, тогда как непосредственной «реализацией» займутся опять же американцы.

«Президент США дает понять странам Персидского залива о необходимости финансовых вложений в проект раздела Ирака. Правда заключается в том, что обсуждения по этому вопросу уже ведутся. Тем самым, формируется ось из курдов, мусульман-суннитов и стран Персидского залива против Ирана и шиитского влияния в регионе»,- сказал Томар.

При этом он отметил, что инициативы США по Ираку идут в разрез с интересами Турции, выступающей за неделимость Ирака, и в этой связи Анкара будет препятствовать подобного рода сценарию. 

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Израиль
Ирак
Иран
Ливан
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
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