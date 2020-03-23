Представлены новые материалы и технологии для арктических военных баз

Российская промышленность представила новые разработки на Комиссии Минобороны РФ по инновационным проектам и технологиям, в том числе новый материал для строительства объектов в Арктике, сообщили в военном ведомстве.

«Наибольший интерес экспертов Минобороны России был вызван предложением применения инновационного серосодержащего материала для дорожных покрытий и строительства в районах Крайнего Севера и арктических территорий, а также разработки в области перспективных средств обеспечения боевой деятельности подразделений специального назначения - индивидуальный буксировщик водолаза и адаптивный грузовой контейнер с защитой от избыточного гидростатического давления», - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там отметили, что перспективность проектов проанализируют специальные экспертные группы.