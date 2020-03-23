National Interest назвал преимущества танка Т-54/55

В 1958 году в СССР началось серийное производство танка Т-54/55, и, несмотря на солидный возраст, эта боевая машина продолжает оставаться на вооружении более чем полусотни стран. Причем детище советских конструкторов доказало свою эффективность и в войнах ХХI века на Ближнем Востоке.

Секрет успеха, по мнению автора Калеба Ларсона National Interest, заключается в сочетании ряда факторов: мобильность, высокая огневая мощь, бронирование и ремонтопригодность.

В первую очередь советские инженеры постарались обеспечить танк Т-54/55 мощной 100-мм нарезной пушкой и пулеметом 7,62-мм. Для решения данной задачи была создана уникальная полукруглая башня, в которой без ущерба для внутреннего пространства можно было разместить пушку и персонал.

На танке Т-55 впервые в дополнение к литой-катаной стальной броне толщиной 100 - 200 миллиметров была установлена система ядерной, химической и биологической защиты.

Мощный двигатель в 580 л.с. позволяет разогнать боевую машину весом в 30 тонн до 50 км/ч. Запас хода - 500 км. Высокая мобильность танка обусловлена сочетанием мощности двигателя и веса. Низкое удельное давление на грунт обеспечивает хорошую подвижность даже в вязкой грязи и на бездорожье.

"По сравнению с сегодняшними основными боевыми танками, такими как M1 Abrams, серия Т-54/55 выигрывает от более простой логистики. Скромный вес легко позволяет быстро осуществлять железнодорожные перевозки", - считает эксперт.

По мнению эксперта, современные комплекты динамической брони, более скорострельные и длинноствольные пушки и системы управления огнем делают серию Т-54/55 актуальной и в ХХI веке. Поэтому танк продолжает нести службу в странах Африки, Ближнего Востока и Восточной Азии.

Николай Грищенко