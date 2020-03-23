Войти
WarSpot

Maya заступил на службу

222
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Японский флот пополнился новым эсминцем, специализированным на противовоздушной обороне. Вчера, 19 марта, информационное агентство KYODO сообщило о том, что на верфи компании Japan Marine United в Иокогаме прошла торжественная церемония введения в состав ВМС Японии корабля Maya.

«Я ожидаю, что Maya встанет во главе наших комплексных средств противовоздушной обороны», – заявил министр обороны Японии Таро Коно на борту эсминца во время торжественной церемонии.

Церемония ввода в строй эсминца Maya

Источник изображения: twitter.com/jmsdf_pao_eng

Maya и является первым из двух запланированных эсминцев проекта 27DDG. Эти корабли будут специализироваться на противовоздушной обороне и дополнят противолодочные эсминцы проекта 25DD. Второй корабль, Haguro, планируется передать флоту в марте следующего года, что позволит ВМС Японии выполнить свой план — иметь на боевом дежурстве восемь эсминцев с боевой системой Aegis.

Длина эсминца Maya составляет 170 м, водоизмещение — 8200 т. Корабль оснащён боевой системой Aegis Baseline J7 и радаром Northrop Grumman AN/SPQ-9B. В списке вооружений значатся ракеты SM-3 Block IIA и SM-6. Постройка корабля обошлась в $1,6 млрд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
sm-3
SM-6
Иджис
Компании
Northrop Grumman
Похожие новости
23.03.2020
Эсминец Maya вошел в состав ВМС Японии
19.07.2019
Спущен на воду второй эсминец класса "Майа" для Морских сил самообороны Японии
19.07.2019
Второй Maya спущен на воду
17.06.2019
Головной японский эсминец Maya нового проекта 27DDG вышел в море на ходовые испытания
02.08.2018
В Японии спущен на воду эсминец с системой ПВО-ПРО Aegis
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:07
  • 15
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой